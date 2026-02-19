Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della quinta puntata

Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, veline e ospiti)

Ospiti in studio: Ficarra e Picone, per sedici edizioni al timone del tg satirico, divertiranno il pubblico tra gag, aneddoti ed esilaranti esibizioni canore; Federica Nargi e Costanza Caracciolo torneranno protagoniste nello studio di Striscia a diciotto anni dal loro primo stacchetto e si esibiranno, assieme ad Alessandro Matri e Bobo Vieri, in nuove coreografie con le Veline attuali. Non solo: Greggio e Iacchetti testeranno l’amore di Federica e Alessandro e di Costanza e Bobo in un “gioco delle coppie” ricco di sorprese; atteso anche il grande ritorno di Francesca Manzini, ex conduttrice che riproporrà alcune delle sue irresistibili imitazioni. Tra gli inviati “specialissimi” Paolo Ruffini, accompagnato dall’attore con la sindrome di Down Federico Parlanti: il duo consegnerà l’iconica “merdina” di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità. In studio nuovi spettacolari stacchetti delle Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, protagoniste della sigla finale “Dazi” assieme all’immancabile Gabibbo.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni (veline e ospiti), ma quali sono gli inviati di Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026)? Ai nastri di partenza gli inviati Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli. Pronti, con le loro rubriche satiriche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Altri inviati, noti e non, arricchiranno la squadra nel corso delle puntate, perché chi fa l’inviato di Striscia… lo è per sempre. In prima linea anche il Gabibbo, icona del programma. La sigla? Quella di questa edizione si intitola “Dazi” ed è dedicata alle bizze di Donald Trump.