Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della quarta puntata

Questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, veline e ospiti)

Ospiti in studio: Al Bano svelerà alcuni retroscena sugli indimenticabili Tapiri d’oro ricevuti da Striscia e si esibirà in sfide canore e fisiche con Greggio e Iacchetti; Sabrina Salerno protagonista insieme ai conduttori e alle Veline delle hit che l’hanno resa un’icona pop italiana; Francesco Cicchella canterà Billie Jean di Michael Jackson, rivisiterà le sigle storiche di Striscia e divertirà con le sue irresistibili imitazioni; gag e siparietti anche con Rosaria Rollo, per una volta da inviata a ballerina in uno stacchetto con le Veline.

Il quarto Tapiro d’oro della stagione, dopo quelli consegnati a Fiorello, alla coppia Zalone-Nunziante e a Laura Pausini, è per Carlo Conti, intercettato a Sanremo da Valerio Staffelli.

Inviato speciale della puntata è proprio Al Bano, che presta la sua inconfondibile voce al Gabibbo. Il celebre pupazzone rosso, agghindato con panama e sciarpa d’ordinanza, viene infatti inviato sul campo, per le strade di Milano, per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: l’occupazione indebita dei parcheggi riservati ai disabili e quella contro i “furbetti” che viaggiano sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto. Durante le riprese, però, il Gabibbo viene malmenato e spinto ripetutamente a terra da un ragazzo precedentemente ripreso mentre saltava il tornello della metropolitana.

Tra i servizi della puntata, nuovo esperimento sociale, dopo Napoli a Milano, di Valerio Staffelli sul drammatico tema dei maltrattamenti alle donne. Luca Abete si occuperà di ricettazione di orologi preziosi rubati, mentre Rajae indagherà sul paradosso di Milano che vede il centro blindato per le Olimpiadi e altri quartieri periferici ostaggio della criminalità. Olimpiadi al centro anche dell’inchiesta di Moreno Morello, che ha documentato problemi di progettazione nella tanto acclamata Arena Santa Giulia di Milano. Jimmy Ghione affronterà il tema della ludopatia e degli spesso mancati controlli da parte delle autorità competenti. Sugli strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico interverrà il presidente di Consumatori.it Massimiliano Dona, mentre Enrico Lucci irromperà all’elegantissimo premio “Antenna d’oro per la tivvù” a Roma.

Presenti anche Rosaria Rollo, che esordisce con la rubrica Rollywood, Dario Ballantini nei panni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giuseppe Longinotti con la nuova tappa della stravagante campagna elettorale per il sindaco di Milano e Barbascura X, che esplorerà con ironia le stranezze del mondo animale.

In studio nuovo appuntamento con i cartelli di Cristiano Militello e gli spettacolari stacchetti delle Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, protagoniste della sigla finale “Dazi” assieme all’immancabile Gabibbo.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni (veline e ospiti), ma quali sono gli inviati di Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026)? Ai nastri di partenza gli inviati Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli. Pronti, con le loro rubriche satiriche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Altri inviati, noti e non, arricchiranno la squadra nel corso delle puntate, perché chi fa l’inviato di Striscia… lo è per sempre. In prima linea anche il Gabibbo, icona del programma. La sigla? Quella di questa edizione si intitola “Dazi” ed è dedicata alle bizze di Donald Trump.