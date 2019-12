Storia di Nilde, il cast del docu-fiction sulla celebre politica italiana

Storia di Nilde è una docu-fiction dedicata a un’importante figura politica, Nilde Iotti, scomparsa il 4 dicembre 1999. Quarant’anni fa è stata nominata Presidente della Camera dei Deputati e la sua storia viene raccontata, in salsa fiction, su Rai 1 giovedì 5 dicembre 2019, in prima serata.

La docu-fiction, diretta da Emanuele Imbucci e prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction, in parte fiction in parte realtà ricostruisce la storia umana e politica di Nilde Iotti, una delle ventuno donne che hanno preso parte all’Assemblea Costituente del 1946.

La Storia di Nilde si pone come obiettivo quello di arrivare alle nuove generazioni con un linguaggio inedito, emotivo e contemporaneo per ricordare la sua figura politico-istituzionale ma anche il suo contributo come donna alle conquiste del processo di emancipazione femminile.

Ma chi vediamo nel cast della Storia di Nilde? Chi interpreta la celebre politica?

Tutto sulla docu-fiction Storia di Nilde

Storia di Nilde, il cast: Anna Foglietta interpreta la Iotti

La protagonista della docu-fiction è Anna Foglietta, un volto ben conosciuto dal pubblico italiano che qui interpreta la cara Nilde Iotti. Il debutto della Foglietta è arrivato nel 2006 al cinema, recitato in Sfiorarsi, ma l’esordio televisivo è avvenuto nella serie tv La squadra dove ha interpretato Anna De Luca.

L’abbiamo vista in diversi film come Solo un padre, 4-4-2 Il gioco più bello del mondo, Nessuno mi può giudicare (con Paola Cortellesi) Mai Stati Uniti, Colpi di fulmine, Perfetti Sconosciuti e il più recente Un giorno all’improvviso.

La trama della docu-fiction Storia di Nilde

Nella Storia di Nilde vediamo anche Francesco Colella che interpreta Palmiro Togliatti e Vincenzo Amato che interpreta invece Enrico Berlinguer.

E ancora vedrem nel cast Astrid Meloni che interpreta Teresa Mattei e Pietro Ragusa che interpreta Pietro Secchia.

Infine vediamo Linda Caridi (Rosanna) e tra le testimonianze illustri menzionate nella narrazione vedremo: Giorgio Napolitano, Marisa Malagoli Togliatti, il portavoce di Nilde Iotti Giorgio Frasca Polara, la sua biografa Luisa Lama, la Presidente della Fondazione Iotti Livia Turco, l’ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato, l’ex direttore de l’Unità e parlamentare PCI Emanuele Macaluso, il direttore di Radio Radicale Alessio Falconio, i giornalisti Filippo Ceccarelli e Marcello Sorgi, lo storico Giuseppe Vacca e il regista e amico di famiglia Giorgio Ferrara.

Storia di Nilde va in onda giovedì 5 dicembre 2019 in prima serata su Rai 1, dalle ore 21:25.