RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La musica che gira intorno

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La musica che gira intorno, lo show di Fiorella Mannoia sulla musica.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di The Good Doctor 4.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – TITOLO V

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Titolo V.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna Quarto grado.

STASERA IN TV 22 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA

21:21 – 10 GIORNI SENZA MAMMA

Questa sera su Canale 5 va in onda il film 10 giorni senza mamma con protagonista Fabio De Luigi.

Trama: Carlo e Giulia sono sposati e hanno tre figli. Carlo, completamente assorbito dal proprio lavoro, è un padre assente, mentre Giulia, che ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi completamente alla famiglia, è stanca e provata dalla vita domestica e decide di concedersi una vacanza di dieci giorni. Carlo sarà dunque obbligato a fare il “mammo” a tempo pieno. Tra liti, disastri e tragedie sfiorate, Carlo e i suoi figli avranno finalmente modo di conoscersi meglio.

GUIDA TV 22 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom, oltre il confine.

PROGRAMMI 22 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi.

PROGRAMMI TV 22 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Tv8 va in onda il programma 4 ristoranti di Alessandro Borghese.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – I migliori Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Official Secrets – Segreto di stato

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Official Secrets – Segreto di stato.

Trama: Gennaio 2003. Katharine Gun lavora come agente impiegata presso la GCHQ. Un giorno riceve una e-mail segreta nella quale si espone un’operazione di spionaggio della National Security Agency, finalizzata a guadagnare voti per sostenere l’imminente invasione dell’Iraq. Correndo un grande rischio sia personale sia professionale, Katharine non riesce a mantenere segreta la nota e la passa ad un’amica affinché la comunichi alla stampa.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Parma e provincia

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

