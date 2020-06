Stasera in tv 9 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 9 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 9 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Con il cuore – Nel nome di Francesco

Questa sera su Rai 1 va in onda di nuovo il concerto Con il cuore, Nel nome di Francesco, una serata benefica condotta da Carlo Conti che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La fuitina sbagliata

Questa sera su Rai 2 va in onda La fuitina sbagliata, un film con Annandrea Vitrano, Claudio Casisa, Barbara Tabita, David Coco, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Luca Lombardi, Toti e Totino, Francesco Guzzo.

Trama: La storia di Romeo e Giulietta è esattamente al contrario: due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano, e i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando ritornano a casa, i due trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è cementata a tal punto che si sono addirittura unite negli affari. I Casisa, produttori di ricotta e i Vitrano, produttori di scorze di cannoli metteranno in vendita “il cannolo degli innamorati”, di cui Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli. Sporcare quel quadretto è così difficile che i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati ma, presi da una paura sempre più infantile, complicheranno le cose dicendo delle grosse bugie: non solo annunciano il matrimonio ma anche la prossima nascita di un bambino. Da qui parte un gioco di equivoci esilarante, che li porterà a compiere, per l’appunto, La Fuitina Sbagliata.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:50 – Vox Populi

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal Coro

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Fuori dal coro.

STASERA IN TV 9 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – La cattedrale del mare

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata de La cattedrale del mare.

GUIDA TV 8 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 9 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di DiMartedì.

Trama: Una donna esce dal carcere dopo aver scontato una pena al posto del suo amante. Nel suo appartamento del Bronks un padre le affida suo figlio di 7 anni per salvarlo dai mafiosi che lo perseguitano.

PROGRAMMI TV 9 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Quantum of Solace

Su Tv8 questa sera va in onda il film Quantum of Solace.

Trama: L’agente segreto di Sua Maesta’ cerca di scoprire la verita’ sulla misteriosa Vesper, la donna di cui si era fidato (e innamorato) e che lo ha tradito. La sua missione, che per molti evidenti aspetti rischia di coinvolgerlo anche troppo sul piano personale, lo portera’ in Italia, Austria e Sud America, sulle tracce dell’organizzazione cui appartiene Vesper, il cui piano criminale e’ molto piu’ ampio e pericoloso di quanto si potesse immaginare.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Regali da uno sconosciuto – The Gift

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Regali da uno sconosciuto – The Gift.

Trama:Un vecchio compagno di scuola si insinua ossessivamente nella vita di una coppia.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – EPPC

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata di EPPC.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 8 giugno 2020, programmi e film: Il giovane Montalbano, Emigratis Stasera in tv giovedì 4 giugno 2020, programmi e film: Che Dio ci aiuti, New Amsterdam, Dritto e rovescio Stasera in tv mercoledì 3 giugno 2020, programmi e film: Nero a metà, Chi l’ha visto?, King Kong