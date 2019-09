Stasera in tv 29 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 29 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 29 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Questa sera su Rai 1 torna l’appuntamento con la fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore, definita la versione femminile del Commissario Montalbano e interpretata da Vanessa Scalera.

La puntata di questa sera, la seconda, racconta di un ragazzo trovato morto a Nova Siri: il suo nome è Nunzio e, durante l’indagine, Imma scoprirà una generazione dai sogni infranti, abbandonata a se stessa, desiderosa soltanto di andare via dal luogo in cui è nata. Per farlo, i ragazzi sono disposti a tutto, persino entrare in affari loschi.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:00 – Che tempo che farà

20:30 TG2 20:30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 arriva la nuova edizione di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che ha abbandonato la rete ammiraglia di Viale Mazzini (dopo le diverse polemiche scoppiate la scorsa stagione) per approdare in prima serata sulla rete diretta da Freccero.

Gli ospiti della prima puntata di Che Tempo Che Fa

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:30 – Grazie dei fiori

21:25 – Il Borgo dei Borghi

Questa sera su Rai 3 torna l’appuntamento con Il borgo dei borghi, un documentario che porta in giro per i piccoli centri dell’Italia in compagnia di Camilla Raznovich e lo storico dell’arte Philippe Daverio.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Prisoners

Su Rete 4 questa sera va in onda il film Prisoners, del 2013 con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello.

Trama: Il giorno del Ringraziamento è importante negli Stati Uniti ed è proprio in tale occasione che due bambine, figlie di due coppie amiche, scompaiono nel nulla senza lasciare traccia. Il detective Loki, immediatamente sulle indagini, avvia una caccia all’uomo, insieme al padre di una delle due bambine scomparse che non riesce a darsi pace.

STASERA IN TV 29 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Live Non è la D’Urso

Su Canale 5 stasera torna l’appuntamento con Barbara D’Urso e il suo Live. Come al solito, saranno tantissimi gli ospiti che si siederanno nel suo salotto anche per questa terza puntata: Rocco Siffredi e la moglie Rosa affronteranno le 5 sfere, e ancora vedremo in studio Mariana Caniggia insieme al figlio, Francesca De André e il ben ritrovato fidanzato Giorgio (dopo la parentesi Gennaro) e Lele Mora che parlerà della sua malattia.

GUIDA TV 29 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Indipendence Day – Rigenerazione

Su Italia 1 questa sera va in onda in prima tv Indipendence Day – Rigenerazione, il ritorno degli alieni in tv.

Trama: si tratta di un sequel del cult degli anni ’90 Indipendence Day, diretto ancora una volta da Roland Emmerich e racconta di un attacco extraterrestre che minacci ancora una volta la Terra. A fermare l’avanzare della minaccia aliena sarà un gruppo di eroi.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 29 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00- TG La7

20:35 – Non è l’Arena

Questa sera su La 7 torna Massimo Giletti con Non è l’Arena, il programma che propone analisi e approfondimenti su cronaca e politica.

PROGRAMMI TV 29 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

Su Tv8 questa sera in prima serata va in onda un altro appuntamento con Bruno Barbieri e i suoi 4 ristornati: quattro proprietari di Hotel di una stessa area geografica si sfidano sperando di poter vincere il favore dell’amato giudice di MasterChef.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – Extraction

21:00 – Sky Cine News – Knight of Cups

21:15 – Premonitions

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Premonitions, una pellicola del 2015 con Colin Farrell e Anthony Hopkins.

Trama: l’agente speciale dell’FBI Joe Merriwether, per far luce su una serie di delitti, ingaggia il suo ex collaboratore ormai in pensione, il medico psicanalista John Clancy. Costui è dotato di particolari capacità sensitive, inizialmente vuole rifiutare l’incarico ma, quando capisce che ad essere in pericolo è la giovane collega di Joe (nella quale lui rivede la figlia prematuramente scomparsa) decide di accettare.

Di seguito il trailer:



STASERA IN TV 29 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

20:40 – Milan Fiorentina (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. La partita è quella tra Milan e Fiorentina.

SKY UNO

20:10 – Matrimonio a prima svista Italia

21:15 – Antonio Riva: una sposa da sogno

Questa sera su Sky Uno torna un nuovo episodio di Antonio Riva in prima tv assoluta.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI