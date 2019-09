Il Borgo dei Borghi 2019, anticipazioni seconda puntata | Come votare | Rai 3

Dopo l’esordio di domenica scorsa, anche oggi – 29 settembre 2019 – prosegue il viaggio de Il Borgo dei Borghi: nella seconda puntata del programma, condotto come sempre da Camila Raznovich, verranno presentati al pubblico alcuni dei centri più belli di tutta Italia.

Da anni, Il Borgo dei Borghi è un appuntamento fisso di Rai 3, dove viene considerato una sorta di spin-off de Il Kilimangiaro. Anche quest’anno sono in tutto 60 i borghi in gara: piccole cittadine, gioielli architettonici e naturali spesso poco conosciuti o poco valorizzati, ma che invece rappresentano un patrimonio artistico e culturale del nostro paese.

Solo 20 dei 60 borghi (3 per ogni regione) in gara si qualificheranno al grande finale del programma, previsto per domenica 20 ottobre alle ore 21,25 in diretta sempre su Rai 3. Per questo motivo, le puntate in onda in queste settimane (quattro, in totale), rappresentano una vetrina importante per i centri in gara, che vengono votati dal pubblico sul sito ufficiale del programma.

Vediamo intanto le anticipazioni della seconda puntata de Il Borgo dei Borghi, in onda stasera su Rai 3 a partire dalle 20,30.

Il Borgo dei Borghi 2019, le anticipazioni della seconda puntata

Nella puntata di stasera, il pubblico di Rai 3 potrà vedere le Langhe, in Piemonte, alla scoperta dei famosi castelli e del vino, vere eccellenze della zona. Ma ci sarà modo di visitare anche altre regioni: la conduttrice Camila Raznovich e Piergiorgio Odifreddi, infatti, si recheranno presso i castelli di Grinzane Cavour, Serralunga d’Alba e Govone, in un’atmosfera di totale immersione nell’arte e nelle proporzioni geometriche.

Protagonista, come già anticipato, il (buon) vino: i protagonisti del programma si ritroveranno infatti in prestigiose cantine per parlare con un enologo di vitigni famosi nel mondo, Barolo, Nebbiolo, Barbaresco e i loro spumanti.

Vediamo adesso l’elenco dei centri in gara nella seconda puntata del programma Il Borgo dei Borghi:

LAIGUEGLIA – Liguria

BOVA – Calabria

BETTONA – Umbria

CASTELLABATE – Campania

STRASSOLDO – Friuli Venezia Giulia

STERNATIA – Puglia

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Toscana

BORGHETTO – Veneto

MONTECOSARO – Marche

GANGI – Sicilia

VITORCHIANO – Lazio

ROTONDELLA – Basilicata

BAGNOLI DEL TRIGNO – Molise

CHAMOIS – Valle D’Aosta

CASTELSARDO – Sardegna

I borghi protagonisti della prima puntata, andata in onda domenica 22 settembre 2019

Il Borgo dei Borghi 2019, come votare

Il Borgo dei Borghi, seppur sia un viaggio alla scoperta delle eccellenze e dei tesori nascosti dell’Italia, rimane pur sempre una competizione. Di conseguenza, è importante sapere come votare il Borgo dei Borghi 2019.

Il sito ufficiale della Rai ha preparato un’area apposita, da dedicare alle votazioni del programma. Se volete eleggere il vostro borgo preferito, non vi resta che collegarvi al sito della Rai (lo trovate a questo link) e poi scegliere all’interno della lista il centro che volete votare. Attenzione: il voto è totalmente gratuito, ma prima di poter esprimere la vostra preferenza dovete registrarvi (con una mail o un account social).

Ciascun utente può esprimere un voto al giorno per ogni regione, per un massimo totale di 20 voti quotidiani. Le votazioni sono aperte fino al 17 ottobre 2019. Dal voto online si decideranno i 20 borghi finalisti, che si sfideranno nella serata del 20 ottobre: in quell’occasione, accanto a un televoto flash che sarà aperto all’interno del programma e che varrà per il 50 per cento, interverrà anche una giuria di esperti, presieduta da Philippe Daverio.

Il Borgo dei Borghi 2019, i vincitori delle scorse edizioni

Quella che va in onda quest’anno, come già anticipato, è la settima edizione de Il Borgo dei Borghi. In questo schema, i sei centri che negli anni scorsi hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento all’interno della trasmissione di Rai 3:

2018/2019 Petralia Soprana (PA) Sicilia

2017/2018 Gradara (PU) Marche

2016/2017 Venzone (UD) Friuli Venezia Giulia

2015/2016 Sambuca di Sicilia (AG) Sicilia

2014/2015 Montalbano Elicona (ME) Sicilia

2013/2014 Gangi (PA) Sicilia

Il Borgo dei Borghi 2019, dove vedere in tv e in streaming il programma

Dove vedere il programma Il Borgo dei Borghi in tv? Come già anticipato, la trasmissione condotta da Camila Raznovich va in onda stasera, domenica 29 settembre 2019, su Rai 3 a partire dalle 20,30.

Per vederla, dunque, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il Borgo dei Borghi però è disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

