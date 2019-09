Live non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti della terza puntata del 29 settembre 2019 su Canale 5

Barbara D’Urso non ne mai abbastanza di Canale 5. Dopo aver “invaso” il pomeriggio degli italiani, la cara conduttrice napoletana ha riconfermato l’appuntamento serale della domenica con il suo Live Non è la D’Urso, un programma giunto alla sua seconda edizione che prevede tantissimi ospiti nello studio di Mediaset.

La trasmissione ha registrato ascolti record nella precedente stagione, complice anche il caso di Pamela Prati e dello scandalo “Mark Caltagirone”, di cui ancora si parla; non a caso, la prima puntata del grande ritorno di Live ha visto ospiti ancora una volta Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le ex agenti della Prati coinvolte nel grande scandalo della cronaca rosa italiana.

Il programma della D’Urso coinvolge in modo diretto il pubblico da casa tramite il Live sentiment, un modo per esprimere la propria opinione (mi piace, non mi piace) tramite l’app di MediasetPlay.

Ma quali sono le anticipazioni di questa domenica, 29 settembre 2019? Quali ospiti intratterranno il pubblico di Canale 5?

Live non è la D'Urso anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Nella terza puntata in onda questa sera, 29 settembre 2019, Barbara D’Urso farà spazio a Rocco Siffredi e a sua moglie Rosa: insieme, la coppia affronterà le 5 agguerritissime sfere.

In studio da Barbara tornerà anche Mariana Caniggia, insieme al figlio Kevin Axel avuto da Claudio, l’ex campione della Roma finito nel mirino della cronaca rosa anche a causa dell’ex moglie, che ha portato argomenti scottanti nel salotto di Canale 5. Dopo le ultime dichiarazioni della donna che hanno provocato scalpore anche in Argentina, Mariana farà un nuovo appello proprio ai microfoni di Live: “Salvate mio marito dalla sua amante”.

Un altro volto atteso questa sera da Barbara è un’ex gieffina che ha fatto parlare molto di sé sia per il complicato rapporto con la figura paterna che la sua vita sentimentale. Stiamo parlando di Francesca De André, nuovamente al cospetto di Barbara insieme al ben ritrovato fidanzato Giorgio (con il quale si era lasciata mentre era nella casa del Grande Fratello). Francesca ha accusato la sorella Fabrizia di aver organizzato a tavolino, insieme ad amici, il tradimento del fidanzato Giorgio e sarà proprio nei salotti di Canale 5 che affronteranno l’argomento con i diretti interessati. Un documento audio esclusivo farà chiarezza sull’accaduto.





E ancora, Barbara farà spazio anche a Lele Mora. Accompagnato dalla figlia Diana, Lele racconterà per la prima volta in televisione della sua malattia, un tumore gravissimo.

Sempre a Live Non è la D’Urso, questa sera si farà spazio ad Adriano Panzironi, il guru della dieta più contestata degli ultimi tempi. Dopo le polemiche nate nella precedente puntata, Panzironi ha deciso di tornare per rispondere in maniera clamorosa alle critiche di alcuni opinionisti del programma.

Appuntamento dunque stasera 29 settembre 2019 con la terza puntata di Live Non è la D’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.