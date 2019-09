Live Non è la D’Urso, gli ospiti della terza puntata:

Live Non è la D’Urso torna con la terza puntata e tanti nuovi ospiti, pronti ad animare il salotto di Canale 5.

Il programma che racconta di cronaca rosa e gossip torna alla riscossa con una nuova stagione e la cara conduttrice napoletana ha puntato soltanto al meglio per il suo salotto.

La terza puntata vedrà tornare alcuni volti ben noti al pubblico di Canale 5, altri invece interverranno per precisare alcuni dettagli della loro vita privata. Ma di chi stiamo parlando?

Anche per questa seconda edizoine, è presente l’interazione con il pubblico da casa attraverso la app di Mediaset Play e la possibilità di esprimere il proprio ‘mi piace’ e il ‘non mi piace’ attraverso il Live sentiment. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi 29 settembre 2019, in prima serata su Canale 5 dalle 21.20.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Live Non è la D’Urso ospiti: le anticipazioni della terza puntata di oggi

Nella terza puntata di Live questa sera vedremo diversi ospiti.

In prima linea, pronti ad affrontare le tanto temute sfere, ci saranno Rocco Siffredi e sua moglie Rosa.

In studio vedremo tornare anche Mariana Caniggia, che ha presenziato già nel salotto della D’Urso per parlare della relazione dell’ex marito con una donna che gli avrebbe rovinato la reputazione. Questa sera, insieme al figlio Kevin Axel, Mariana lancerà un appello: “Salvate mio marito dalla sua amante”. Le ultime dichiarazioni della donna hanno suscitato diverso clamore in Argentina, ma non finiscono qui.

Questa sera Barbara D’urso darà spazio anche a Lele Mora, che parlerà per la prima volta in tv della malattia che ha scoperto di recente.

“Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni”, ha spiegato Lele Mora. “Adesso farò quel che c’è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”. Da Barbara, sarà accompagnato dalla figlia Diana.

Ospite chiacchieratissimo nei salotti della D’Urso è anche Francesca De André, che quest’anno ha partecipato al Grande Fratello e ha intrattenuto gli italiani non soltanto per il rapporto complicato con il padre, ma anche per le sue scelte sentimentali. Francesca è entrata nella casa fidanzata con Giorgio ma, durante il suo percorso all’interno della casa, la sua relazione si è incrinata anche a causa di alcune voci secondo le quali Giorgio l’avrebbe tradita.

Finito il capitolo Giorgio, per Francesca si è aperto quello Gennaro, altro concorrente del GF, con il quale ha avuto una breve ma intensa storia d’amore (terminata una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia). Adesso, Francesca e Giorgio sembrano essere tornati insieme e sono più agguerriti che mai. Anzi, la De André è convinta che sua sorella Fabrizia abbia orchestrato il tradimento di Giorgio per rovinare la loro relazione, motivo per cui saranno presenti tutti e tre questa sera da Barbara.

Infine, vedremo tornare in prima serata su Canale 5 anche Adriano Panzironi, il guru della dieta più contestata del momento che replicherà alle recenti repliche.