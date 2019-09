Independence Day – Rigenerazione, la trama del film fantascientifico sequel del 1996

Independence Day – Rigenerazione è un film di fantascienza che vede nel cast attori come Liam Hemsworth, conosciuto non soltanto per il suo curriculum professionale ma anche per la cronaca rosa (relativa alla rottura con Miley Cyrus).

Il film è arrivato in sala nel 2016 grazie al regista Roland Emmerich che ha diretto anche il primo film, semplicemente intitolato Independence Day e arrivato al cinema nel 1996.

Dopo vent’anni, il sequel è approdato nuovamente sui grandi schermi grazie a 20th Century Fox. Ma di cosa parla? Qual è la trama?

Independence Day Rigenerazione, la trama del film sequel

Il film segue gli eventi accaduti nel primo film. Siamo a vent’anni dalla prima invasione aliena e la comunità internazionale sta ancora cercando di riprendersi.

Le Nazioni Unite hanno creato il piano di “Difesa Spaziale Terrestre” utilizzando la tecnologia aliena, recuperata dai resti delle astronavi degli invasori. L’area 51 è diventata la sede dell’ESD.

L’interesse della storia di Independence Day ci porta in Africa, dove Dvid Levinson – direttore del programma Difesa Spazio Terra, incontra la professiona Catherine Marceaux e il signore della guerra Dikembe Umbutu per accompagnarli a bordo di una delle navi aliene ancora intatta, l’unica atterrata.

Tutto quello che c’è da sapere su Independence Day Rigenerazione

Mentre sono a bordo, Umbutu inavvertitamente manda un segnale di soccorso nello spazio e una navicella sferica lo intercetta, emergendo da un buco nero sopra la base lunare dell’ESD.

Quella navicella spaziale non è nuova agli esseri umani che sono stati coinvolti già nel primo scontro vent’anni fa. Infatti, Umbutu come l’ex presidente degli Stati Uniti Thomsa Whitmore avevano continuamente visioni di simboli extraterrestri, tra cui la suddetta navicella poi emersa all’improvviso.

La nuova presidente degli Stati Uniti, Elizabeth Landford, dà ordine di abbattere la navicella nemica nonostante Levinson abbia spiegato che secondo lui quella è una navicella differente e che potrebbe non appartenere ai nemici di vent’anni prima. Ma la navicella viene comunque abbattuta e Umbutu, insieme alla professoressa e ad altri esperti vengono portati sul luogo del misfatto, recuperando una sfera.

D’improvviso, arriva un’altra navicella, quella madre che aveva captato da principio il segnale, che distrugge la Luna e si avvicina pericolosamente alla Terra senza ormai più difese.

Independence Day Rigenerazione vi aspetta su Italia 1 domenica 29 settembre 2019 in prima serata.