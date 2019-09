Che Tempo Che Fa, gli ospiti della prima puntata in onda domenica 29 settembre 2019 su Rai 2

Che Tempo Che Fa sbarca su Rai 2. Dopo le diverse polemiche che hanno caratterizzato l’ultima stagione del programma d’attualità, Fabio Fazio ha deciso di traslocare sul secondo canale di Viale Mazzini sotto la coordinazione di Carlo Freccero.

Una nuova stagione prende il via e Fazio non resta certo a guardare. Sono successe tante cose negli ultimi mesi, bisogna rimettersi al passo, motivo per cui il conduttore più contestato degli ultimi tempi è pronto a tornare in tv con tanti ospiti per la sua prima puntata.

Ma di chi si tratta? Vediamo insieme gli ospiti di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 29 settembre 2019.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti della prima puntata

Fazio torna in prima serata: a partire dalle ore 21:05, su Rai 2 parte la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con tantissimi ospiti.

Vedremo sedere insieme a Fabio Fazio l’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria, in studio anche Carlo Cottarelli.

E ancora ci sarà anche Federica Pellegrini, vincitrice della Mediaglia d’Oro nei 200 stile libero ai Mondiali in Corea del Sud quest’anno, così come Manuel Bortuzzo ed Enrico Brignano che porterà un monologo inedito.

Le anticipazioni della prima puntata di Che Tempo Che Fa 2019

E ancora vedremo anche Michela Murgia che presenterà il suo libro “Morgana – Storie di ragazze che tua madre non approverebbe” scritto a quattro mani con Chiara Tagliaferri.

Mamhood torna da Fazio per presentare il suo nuovo brano, intitolato “Barrio”, che anticipa il secondo album che uscirà nel 2020.

E ancora vedremo tornare l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, Ale e Franz e Raul Cremona.

Anche Fabio Rovazzi sarà ospite del programma di Rai 2, così come Daniele Liotti – protagonista della fiction Un passo dal cielo – e la nuova Miss Italia 2019 Carolina Stramare.

Che Tempo Che Fa è realizzato in collaborazione con l’Officina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano, con la regia di Cristian Biondani.

La prima puntata vi aspetta domenica 29 settembre 2019 in prima serata su Rai 2, ore 21:05.