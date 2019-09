Che Tempo Che Fa, le anticipazioni della prima puntata in onda il 29 settembre 2019 su Rai 2

Che Tempo Che Fa è tornato. Il programma condotto da Fabio Fazio ha cambiato canale, ma non la forma. Dopo le diverse polemiche che hanno caratterizzato la precedente stagione su Rai 1, Che Tempo Che Fa ha cambiato casa ed è approdato in prima serata sul secondo canale diretto da Carlo Freccero.

Contando oltre mille puntate e 3500 ospiti nazionali e internazionali, il programma ha raggiunto la sua 17esima edizione e riparte domenica 29 settembre 2019 in prima serata su Rai 2.

L’appuntamento serale è preceduto alle ore 19:30 da Che Tempo Che Farà, dove Fabio Fazio e il Mago Forest intrattengono il pubblico in sala con un gioco d’improvvisazione. Con loro ci saranno anche Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Alle 21:00, poi, parte Che Tempo Che Fa. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata del programma e quali sono gli ospiti che animeranno la serata.

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni della prima puntata

Come da copione, Che Tempo Che Fa torna per intrattenere il pubblico della Rai con ospiti speciali.

Il programma condotto da Fazio vedrà per questa prima puntata come ospite l’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria, in studio sarà presente anche Carlo Cottarelli.

E ancora, come ospite è attesa anche Federica Pellegrini, fresca della vittoria della Medaglia d’Oro nei 200 stile libero ai Mondiali in Corea del Sud.

Tra gli altri ospiti spunta Manuel Bortuzzo, Enrico Brignano con un monologo inedito, Michela Murgia, da poco in libreria con il libro “Morgana – storie di ragazze che tua madre non approverebbe”, scritto insieme a Chiara Tagliaferri.

Gli ospiti della prima puntata di Che Tempo Che Fa

Per l’area musicale, arriva anche Mahmood, ultimo vincitore del Festival di Sanremo, che presenta il suo nuovo singolo “Barrio” che ha collezionato 11 milioni di visualizzazioni su YouTube e anticipa l’uscita del secondo album, in arrivo nel 2020.

Ovviamente, al fianco di Fabio Fazio torna Luciana Littizzetto, confermata anche Filippa Lagerbåck.

A seguire, torna anche l’appuntamento con “Il tavolo”, che vedrà partecipare nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, Ale e Franz e Raul Cremona.

Ospiti della puntata saranno Fabio Rovazzi con oltre 14 milioni di visualizzazioni con il suo ultimo brano “Senza Pensieri”, Daniele Liotti protagonista della fiction “Un passo dal cielo” e Miss Italia 2019, Carolina Stramare.

Che Tempo Che Fa va in onda con la prima puntata domenica 29 settembre 2019 alle ore 21:05 su Rai 2.