Stasera in tv 27 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 27 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 27 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tale e Quale Show

Questa sera su Rai 1 torna in prima serata Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti giunto alla terza puntata. Tredici concorrenti in gara, tutti vip (o quasi) che imitano altri vip: questa è la formula che propone Tale e Quale Show, giunto alla nona edizione e che vede schierati sul palcoscenico Flora Canto, Sara Facciolini, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Davide de Marinis, Tiziana Rivale, Gigi & Ross, Francesco Monte, Francesco Pannofino, Agostino Penna e David Pratelli.

La classifica generale prima della terza puntata di Tale e Quale Show

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – SWAT – Sotto accusa

Questa sera su Rai 2 va in onda la seconda stagione di SWAT con l’episodio 21 intitolato “Sotto accusa”.

Trama: la puntata vede il team S.W.A.T. sotto indagine dopo la morte di una civile durante una delle loro missioni per catturare un criminale latitante: Bakir Hadad.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:40 – Un posto al sole

21:20 – Il principe abusivo

Questa sera su Rai 3 arriva Alessandro Siani con Il Principe Abusivo, una commedia del 2013.

Trama: Antonio è un uomo che non ha grandi aspirazioni nella vita e che di punto in bianco si ritrova al cospetto di Letizia, una principessa viziata a caccia di popolarità. Il suo è un amore a prima vista ma, per poter approcciare la bella principessa, dovrà fingere di essere a sua volta un nobile.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 questa sera va in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado, programma d’informazione con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 27 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – Rosy Abate 2

Su Canale 5 stasera torna la Regina di Palermo: Rosy Abate è giunto alla sua seconda e ultima stagione e questa sera va in onda il terzo episodio.

Trama: Rosy è stata abbandonata dal figlio e non riesce a capire perché il ragazzo abbia agito in quel modo. Leo ha scelto di schierarsi dalla parte di Costello e di Nina, la ragazza di cui è innamorato, ma Rosy non può affiancarlo. Del resto, è stato proprio Costello a condannarla a morte per aver rivelato alla polizia dei suoi traffici con i siciliani.

La trama della terza puntata di Rosy Abate 2

GUIDA TV 27 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Guardiani della galassia

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Guardiani della galassia, pellicola dell’Universo Marvel arrivata in sala nel 2014 e che nel cast vede Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Benicio Del Toro, John C. Reilly.

Trama: Peter Quill è un avventuriero che si ritrova improvvisamente a essere ricercato dopo aver rubato una misteriosa sfera che fa gola al potente e malvagio Ronan, una minaccia per l’intero universo. Motivo per cui Peter deve fare team con una banda di scapestrati disadattati, per poi scoprire il vero valore di quella sfera e capire come disfarsene.

Ecco il trailer:



PROGRAMMI TV 27 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 torna una nuova puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 27 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 17 Prima TV

21:30 – X Factor 2019 – Audizioni

Su Tv8 questa sera in prima serata va in replica la terza puntata delle audizioni di X Factor, il talent show di Sky che va in onda in prima serata il giovedì e poi viene riproposto in replica su TV8.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe

21:00 – Sky Cine News – Knight of Cups

21:15 – The Young Pope

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la replica di The Young Pope, la celebre serie di Paolo Sorrentino con protagonista Jude Law nelle vesti dell’irriverente Papa.

STASERA IN TV 27 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Torino Milan

20:30 – Union Berlino – Eintracht F. (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. La partita è quella tra Union Berlino – Eintracht F.

SKY UNO

19:15 – X Factor 2019 – Le audizioni

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Sky Uno torna un nuovo episodio di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

