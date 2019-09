Il principe abusivo trama: di cosa parla il film con Alessandro Siani in onda stasera su Rai 3

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori un film diretto e interpretato da Alessandro Siani, Il principe abusivo. La pellicola, del 2013, è la prima esperienza da regista dell’attore comico partenopeo.

Ma di cosa parla il film? Vediamo qui di seguito la trama completa.

Cast e streaming del film

Di cosa parla il film

Nel film Letizia (Sarah Felberbaum) è una giovane Principessa di un piccolo principato dell’Europa nord-occidentale che vive con il padre e il Ciambellano e che è triste e depressa: nessun giornale parla di lei e nemmeno i suoi sudditi sembrano tenerla molto in considerazione. Il Re vorrebbe diventasse la moglie del Principe Gherets, figlio del Re del Belgio, ma Letizia non è convinta, anche perché a suo padre interessa solo fare affari con la nazione belga.

Pur di rivedere sua figlia sorridere il Re ordina al Ciambellano di corte, Anastasio, di escogitare un piano affinché Letizia possa apparire nei rotocalchi. Così Anastasio si fa venire un idea ed escogita un piano infallibile: fare innamorare la Principessa di una persona estremamente povera, volgare e incolta, rinunciare alla corona e fidanzarsi per poi, la sera prima del matrimonio, far fotografare il “fidanzato” in compagnia di una escort e far saltare le nozze.

Seppur con un po’ di titubanza, sia il Re che la principessa accettano di attuare questo piano e il Ciambellano riesce anche a scovare il “soggetto ideale”: è il napoletano Antonio De Biase, un giovane squattrinato cronico che lavora come cavia volontaria per i test di case farmaceutiche e che si nutre partecipando alle inaugurazioni di pizzerie, gelaterie ed enoteche. Il Ciambellano lo fa ricoverare presso la clinica del Regno, per dei test sui medicinali e Antonio si trova a cospetto di Letizia.

In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l’unica possibilità per rimanere a Corte è quella di seguire i consigli del Ciambellano di corte Anastasio. Inizialmente il complesso carattere di Antonio non combacia con il tentativo di educazione di Anastasio e il giovane partenopeo causa parecchi problemi all’interno del Regno. I ruoli tra mentore e allievo sono però destinati a rovesciarsi quando Anastasio si innamora della fruttivendola Jessica, cugina di Antonio. Il Ciambellano avrà bisogno di suggerimenti per mischiarsi al popolo. Parte così un doppio apprendistato, con esiti imprevedibili. Alla fine Antonio, dopo aver imparato ad esser più educato e garbato, riesce a conquistare il cuore di Letizia tanto da farla trasferire a Napoli, dove i due festeggiano il loro amore in un matrimonio sconosciuto insieme al Ciambellano e Jessica, divenuti nel frattempo cantanti neo-melodici napoletani.

Il principe abusivo trama, ecco il trailer del film:

Il principe abusivo va in onda su Rai 3 venerdì 27 settembre alle 21.20.