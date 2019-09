Il principe abusivo: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, venerdì 27 settembre 2019, va in onda in prima serata su Rai 3 Il principe abusivo, film del 2013 diretto e interpretato da Alessandro Siani. La pellicola, che vede protagonisti Christian De Sica, Sarah Felberbaum e Serena Autieri, segna l’esordio alla regia dell’attore comico napoletano.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Il principe abusivo film: trama

Il film racconta la storia di Letizia, bella Principessa che vive con suo padre e il ciambellano Anastasio in un piccolo principato dell’Europa nord-occidentale. La giovane ha tutto e vive nella ricchezza ma non è felice in quanto ritiene che nessuno la prenda in considerazione, che sia un rotocalco o i suoi stessi sudditi. Il Re vorrebbe che lei convolasse a nozze con il Principe Gherets, figlio del sovrano del Belgio, e pur di farle tornare il sorriso ordina ad Anastasio di escogitare un piano affinché Letizia possa finire al centro del gossip così che tutti i rotocalchi parlino di lei.

Il ciambellano a quel punto deve farsi venire un’idea e decide di suggerire alla Principessa di fingere di innamorarsi di un povero plebeo volgare e poco colto per poi annunciare la sua rinuncia alla corona per amore. Chiaramente il matrimonio non dovrà celebrarsi sul serio: il piano prevede infatti che la sera prima delle nozze venga ingaggiata una escort con la quale far fotografare da un paparazzo il ragazzo, annullare il matrimonio e provocare uno scandalo per finire su tutti i giornali. Come protagonista di questa messinscena viene scelto Antonio De Biase, un giovane napoletano squattrinato che per guadagnarsi da vivere fa da cavia alle case farmaceutiche ed è un maestro del mangiare e bere a scrocco.

Fatto arrivare nel principato con la scusa di essere sottoposto a dei test clinici, Anastasio organizza l’incontro tra Letizia e Antonio e per il giovane sarà amore a prima vista. Ritrovandosi subito catapultato nel castello della bella Principessa, il giovane si renderà conto che l’unico modo per poter vivere a Corte e superare i pregiudizi dei nobili altolocati è seguire i consigli del ciambellano. Anastasio dovrà insegnargli il galateo e le buone maniere da tenere nel castello, ma Antonio sarà protagonista di gag esilaranti e disavventure che metteranno a dura prova la pazienza di Anastasio.

Il principe abusivo film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Alessandro Siani – Antonio De Biase

– Antonio De Biase Christian De Sica – Anastasio “Ciambellone”, Ciambellano di corte

– Anastasio “Ciambellone”, Ciambellano di corte Sarah Felberbaum – Principessa Letizia

– Principessa Letizia Serena Autieri – Jessica Quagliarulo, cugina di Antonio

– Jessica Quagliarulo, cugina di Antonio Lello Musella – Pino

– Pino Marco Messeri – Il Re, padre di Letizia

– Il Re, padre di Letizia Alan Cappelli Goetz – Principe Gherets del Belgio

– Principe Gherets del Belgio Salvatore Misticone – Professor Ruotolo

– Professor Ruotolo Nello Iorio – Ciro

– Ciro Augusto Fornari – Fotografo

– Fotografo Gisella Sofio – Anziana Contessa

– Anziana Contessa Tommaso Bianco – Parente dello sposo

– Parente dello sposo Sergio Graziani – Anziano Conte

– Anziano Conte Aldo Bufi Landi – Anziano barista

– Anziano barista Clara Bindi – Anziana barista

– Anziana barista Mario Zucca – Medico Clinica Test

– Medico Clinica Test Alessandro Partexano – Cameriere Chalet Des Roses

– Cameriere Chalet Des Roses Mariano Bruno – Cameriere al matrimonio

– Cameriere al matrimonio Frank Carpentieri – Disc Jockey al matrimonio

– Disc Jockey al matrimonio Ciro Giustiniani – Cameriere al matrimonio

– Cameriere al matrimonio Franca Maresa – Vecchina cieca

– Vecchina cieca Alex Cendron – Il somelieur

Il principe abusivo film: trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Potrebbero interessarti Stasera in tv 27 settembre 2019: Rosy Abate, Tale e Quale Show Guardiani della Galassia, la trama del film Marvel e il finale Guardiani della Galassia, della Marvel: trama, cast e streaming del film

Il principe abusivo film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Il principe abusivo? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 27 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming