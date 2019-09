Tale e Quale Show, la classifica generale prima della terza puntata in onda venerdì 27 settembre

Tale e Quale Show è un talent show che rimette in discussione alcuni volti più o meno noti del mondo dello spettacolo e permette loro di ritrovare la fama interpretando alcuni vip del mondo della musica.

L’edizione 2019 vede in gara 13 concorrenti, ognuno dei quali dovrà interpretare il più fedelmente possibile un cantante vip.

Come funziona il programma? Ogni puntata vede un vincitore, in base a un punteggio che viene conferito non soltanto dalla giuria (composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello) ma anche dagli stessi concorrenti in gara.

Tale e Quale Show 2019, la classifica della prima puntata

Per ricapitolare, vediamo la classifica della prima puntata che è stata vinta da Lidia Schillaci grazie all’interpretazione di Lady Gaga con Shallow del film A star is born.

Nella prima puntata regina indiscussa è stata Lidia Schillaci con la sua interpretazione di Shallow. Al secondo posto Agostino Penna e Jessica Morlacchi con un ex aequo, il primo con Rocket Man di Elton John e il secondo con Gente come noi di Ivana Spagna.

Le anticipazioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2019

Tale e Quale Show, la classifica della seconda puntata

La classifica della seconda puntata invece ha visto trionfare Agostino Penna con 74 punti.

Tale e Quale Show 2019, la classifica generale prima della terza puntata

A fronte di ciò, com’è la classifica generale prima della terza puntata?

Precisiamo che il punteggio non viene azzerato quando parte una nuova puntata, ma si accumula nel corso degli appuntamenti. Motivo per cui Lidia Schillati che ha vinto la prima puntata è ancora nella parte alta della classifica.

Le imitazioni previste per la terza puntata di Tale e Quale Show 2019

Sommando il punteggio tra le due puntate abbiamo questa classifica generale:

Agostino Penna, 120 punti

120 punti Lidia Schillaci, 116 punti

116 punti Gigi e Ross, 106 punti

106 punti Davide De Marinis , 95 punti

, 95 punti Jessica Morlacchi , 94 punti

, 94 punti Tiziana Rivale , 91 punti

, 91 punti David Pratelli e Francesco Monte , 78 punti

e , 78 punti Flora Canto , 68 punti

, 68 punti Sara Facciolini , 53 punti

, 53 punti Eva Grimaldi , 52 punti

, 52 punti Francesco Pannofino, 51 punti

Chi vincerà la terza puntata? E come cambierà la classifica? Bisognerà aspettare venerdì 27 settembre per saperlo. Tutti su Rai 1, ore 21:25.