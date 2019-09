Tale e Quale Show 2019 anticipazioni terza puntata: cosa succede il 27 settembre

Gli artisti di Tale e Quale Show sono pronti per la terza puntata, in onda su Rai 1 venerdì 27 settembre 2019, ore 21:25.

Il talent show, girato negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, vede salire sul palcoscenico 13 artisti che dovranno interpretarne degli altri, molto famosi, ma soltanto uno porterà a casa la vittoria.

Alla conduzione l’immancabile Carlo Conti, volto iconico del primo canale della Rai che dovrà coordinare non soltanto i 13 concorrenti ma anche la giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Cosa aspettarsi da questa terza puntata? Secondo la classifica, la prima è stata vinta da Lidia Schillaci con la sua interpretazione di Lady Gaga e la seconda da Agostino Penna che ha imitato Gaetano Curreri.

Tutti i concorrenti dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show 2019 anticipazioni terza puntata: le esibizioni

Gli esperti lo sapranno già: a Tale e Quale Show non esistono concorrenti eliminati. Tutti e 13 arriveranno fino alla fine, sfidandosi di puntata in puntata sul palcoscenico per collezionare più punti possibili.

La classifica generale prima della terza puntata di Tale e Quale Show

Nella terza puntata, saranno tantissimi gli artisti importanti che i tredici concorrenti dovranno imitare alla perfezione per portare a casa la vittoria.

Flora Canto dovrà interpretare Anna Tatangelo, mentre Sara Facciolini imiterà Jennifer Lopez. Eva Grimaldi invece si calerà nelle vesti di Grace Jones, mentre Jessica Morlacchi imiterà Laura Pausini.

Lidia Schillaci, dopo aver vinto la prima puntata di Tale e Quale Show con Lady Gaga, ci riproverà con Elisa, mentre Davide De Marinis interpreta Edoardo Bennato.

Tutti gli artisti che i concorrenti imiteranno nella terza puntata di Tale e Quale Show

Tiziana Rivale si metterà alla prova interpretando la grande Patty Pravo, Gigi & Ross invece saranno Ornella Vanoni e Gino Paoli (ma il loro voto sarà singolo e varrà per entrambi). Francesco Monte si calerà nelle vesti del rosso Ed Sheeran, Francesco Pannofino riporterà il mito swing di Fred Buscaglione.

Infine Agostino Penna farà il bis con i Gispy Kings e David Pratelli proporrà invece Pippo Franco.

Tale e Quale Show vi aspetta con la terza puntata su Rai 1, ore 21:25, venerdì 27 settembre 2019.

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

Dove vedere in tv e streaming Tale e Quale Show 2019