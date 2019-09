Rosy Abate 2, la trama della terza puntata in onda venerdì 27 settembre 2019

Questa sera, venerdì 27 settembre 2019, in prima serata su Canale 5 alle 21.20 va in onda la terza puntata di Rosy Abate 2, popolare e fortunata fiction Mediaset con protagonista Giulia Michelini appena ripartita con la seconda stagione.

Nella seconda di cinque puntate i telespettatori che seguono le vicende della Regina di Palermo hanno visto le intense indagini, condotte da Luca Bonaccorso, volte a scovare il responsabile della morte della sua fidanzata Nadia. Mentre i sospetti dell’ispettore ricadono subito su Leonardo Abate – il figlio di Rosy a cui il boss Antonio Costello ha chiesto di compiere quell’omicidio per ripagare un debito di droga e su cui Nadia aveva iniziato ad indagare – sua madre riesce a intuire, ben prima della Polizia, che il suo Leo è coinvolto in questa storia.

A quel punto Rosy si è trovata di fronte a un’amara consapevolezza: non poter riuscire ad assicurare a suo figlio, appena diciottenne, un futuro diverso dal suo, lontano dalla criminalità organizzata e dai pericoli. Ben conscia delle responsabilità di Leonardo, la donna ha cercato in tutti i modi di scendere a patti con Costello, andando però a ricadere in quella spirale di malavita dalla quale sembrava essere riuscita ad uscire.

Ma qual è la trama della terza puntata? Vediamolo qui di seguito.

Rosy Abate 2 trama: di cosa parla la terza puntata della serie

Leonardo, che quando Rosy è entrata in carcere a Palermo era solo un bambino, in questa seconda stagione è un adolescente ribelle e complicato ormai padrone delle sue scelte. Una di queste nella terza puntata di Rosy Abate 2 deluderà profondamente sua madre: Leo, di fronte a un bivio, deciderà di lavorare per il boss Antonio Costello, il quale lo considera il suo erede in affari.

Rosy cercherà disperatamente di far cambiare idea al figlio, ma lui non ne vorrà sapere di fare un passo indietro. Naturalmente, con questo gesto a cui il ragazzo è spinto anche e soprattutto per amore di Nina, la figlia del boss, Leo dimostra di non avere interesse nel ricucire il rapporto con sua madre. Ma lei è determinata e non accetta di vedere suo figlio alleato della Camorra, quindi va alla Polizia a rivelare che l’uomo ha dei traffici con la criminalità siciliana. Questo, però, la metterà in pericolo: Costello penserà seriamente di uccidere Rosy. Come reagirà Leonardo?

