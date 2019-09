Rosy Abate 2, le anticipazioni della quarta puntata in onda venerdì 4 ottobre 2019 su Canale 5

Rosy Abate 2 va in onda questa sera, 27 settembre 2019, con la terza puntata. In questo nuovo appuntamento con la popolare fiction di Canale 5 – che sta garantendo ottimi ascolti alla rete ammiraglia Mediaset – abbiamo visto Rosy essere profondamente delusa e addolorata per la scelta di suo figlio Leonardo, che la ex Regina di Palermo voleva in tutti i modi tenere lontano dai guai e dalle spire della criminalità organizzata.

Il ragazzo ha infatti deciso, anche e soprattutto per rimanere vicino a Nina, la figlia del boss Antonio Costello, di lavorare per il camorrista, che ritiene il giovane un’ottima recluta per gestire i suoi loschi affari. Ora, però, visto che Rosy ha cercato di vendicarsi con Costello per averle “rubato” Leonardo, lui vuole vendicarsi e sta infatti premeditando di ucciderla.

Cosa succederà ora? Di cosa parla la quarta puntata in onda in prima serata venerdì 4 ottobre 2019? Ecco tutte le anticipazioni.

Rosy Abate 2 anticipazioni: cosa succede nella quarta puntata

Nella quarta puntata i peggiori incubi di Rosy, purtroppo, diverranno realtà: suo figlio Leonardo, infatti, verrà arrestato per l’omicidio di Nadia Aversa ordinato dal boss – e ormai suo capo – Antonio Costello. Ad essere profondamente sconfortata di vedere Leo dietro le sbarre non è solo La Regina di Palermo, ma anche Regina, la sua rivale per quanto riguarda il giovane 18enne.

Giunto nel carcere di Nisida, Leo saggerà la durezza della prigione: ci sarà infatti qualche scontro con gli altri detenuti, a cui è stato dato ordine di fare male al ragazzo proprio dallo stesso Antonio Costello. A salvarlo sarà, paradossalmente, Luca Bonaccorso, l’ispettore a cui Leo ha ucciso la fidanzata e che ha però una relazione con Rosy. Sarà lui a impegnarsi per salvarlo dal boss e riavvicinarlo a sua madre.

Appuntamento con la quarta puntata di Rosy Abate 2 per venerdì 4 ottobre su Canale 5 dalle 21.25.

