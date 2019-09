Stasera in tv 24 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La strada di casa 2

Questa sera su Rai 1 torna la seconda stagione de La strada di casa, fiction di successo con protagonista Alessio Boni.

Trama: La scomparsa di Irene, con il passare delle ore, diventa sempre più angosciante. Il più preoccupato di tutti è Baldoni, che fatica a credere che la sua figlioccia abbia avuto un semplice ripensamento riguardo al matrimonio, per giunta senza dirgli niente: è come rivivere l’incubo della scomparsa di Paolo. Baldoni e Fausto iniziano ad indagare, ecco venire alla luce una prima scomoda verità: Lorenzo e Irene erano in crisi, lui l’aveva tradita e la notte prima tra i due c’era stato un violento litigio, scatenato proprio dall’averlo sorpreso tra le braccia di un altra.

Trama e anticipazioni della seconda puntata

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pallavolo Maschile – Italia-Francia

Questa sera su Rai 2 va in onda lo scontro degli Europei di Pallavolo tra Italia e Francia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:40 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 torna #cartabianca, il programma di approfondimento su temi di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Il Segreto

Su Rete 4 questa sera va in onda Il Segreto, popolare soap opera, con una nuova puntata.

STASERA IN TV 24 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – Cado dalle nubi

Su Canale 5 stasera un film di Checco Zalone, Cado dalle nubi, per la regia di Gennaro Nunziante.

Trama: Cantautore molto originale si trasferisce dalla Puglia a Milano per cercar fortuna dopo che è stato lasciato dalla fidanzata. A Milano lo ospita il cugino che cerca di nascondere di essere gay. A Milano Checco conosce Marika ed è amore a prima vista per entrambi, l’unico ostacolo sembra essere il padre di Marika, un leghista pieno di pregiudizi.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 24 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Logan – The Wolverine

Su Italia 1 questa sera va in onda Logan – The Wolverine, film di fantascienza con Hugh Jackman.

Trama: Sono passati ormai molti anni dagli eventi narrati in X-Men – Giorni di un futuro passato. Gli X-Men non esistono più, i mutanti sono sempre meno, Logan è invecchiato precocemente e il suo potere rigenerante va indebolendosi. Come non bastasse Charles Xavier ha perso i suoi poteri, minato dall’Alzheimer che avanza. È con questo quadro non certo felice che Logan è costretto a rimettersi all’opera per proteggere Laura, un’adolescente con le sue stesse caratteristiche da mutante.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 24 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di Martedì

Questa sera su La 7 il classico appuntamento con Di Martedì, il talk show condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 24 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Codice Unlocked

Su Tv8 questa sera in prima serata un film thriller con Noomi Rapace e Orlando Bloom, Codice Unlocked.

Trama: Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un pericoloso passo falso.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – No escape – Colpo di Stato

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film No escape – Colpo di Stato, con protagonisti Owen Wilson e Pierce Brosnan.

Trama: Jack Dwyer è un imprenditore statunitense che si è trasferito per lavoro nel sud est asiatico insieme alla moglie Annie e alle due figlie. Tuttavia, pochi giorni dopo il loro arrivo, il Paese viene sconvolto da una rivolta armata che mira a sovvertire il governo ufficiale. Ne seguirà una caccia allo straniero che costringerà Jack e la sua famiglia a cercare disperatamente una via di fuga, affrontando mille pericoli in un territorio sconosciuto e ostile.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 24 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

21:00 – F1 Gara: GP Italia

22:05 – F1 Gara: GP Singapore

Su Sky Sport Uno va in onda la replica dello scontro di Premiere League Chelsea-Liverpool.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – 1^TV

Questa sera su Sky Uno torna con nuovi episodi Alessandro Borghese con 4 ristoranti, seguitissima sfida tra ristoratori il cui vincitore è scelto dallo chef romano.

