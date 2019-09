La strada di casa 2, trama e anticipazioni della seconda puntata in onda martedì 24 settembre 2019 su Rai 1

Questa sera, martedì 24 settembre 2019, in prima serata su Rai 1 va in onda la seconda puntata di La strada di casa 2, seconda stagione della fortunata serie partita il 17 settembre che vede protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini.

La scorsa settimana, nella puntata d’esordio della fortunata fiction trasmessa sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, abbiamo visto il personaggio protagonista, Fausto Morra, finalmente uscito dal carcere dopo esserci rimasto per 3 lunghi anni, attendere impaziente le nozze di suo figlio Lorenzo con Irene. I due, infatti, hanno atteso la sua scarcerazione per poter celebrare il matrimonio, ma Irene scompare misteriosamente poco prima di sposarsi, mentre si perdono le tracce anche di uno dei bambini ospiti della casa famiglia dove lavora la donna.

Cosa succederà ora? Qual è la trama della seconda puntata? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Trama e anticipazioni della seconda puntata

La trama riprende, in questa seconda puntata de La strada di casa 2, proprio dalla scomparsa di Irene. L’allontanamento volontario della donna non è un’opzione presa in considerazione, mentre il fatto – venuto fuori nel primo episodio – che Lorenzo abbia tradito la sua futura moglie il giorno prima del matrimonio non fa che ricadere tutti i sospetti sul figlio di Fausto. Questo, infatti, finirà per essere arrestato, anche se non c’è traccia del corpo di Irene.

Sarà Viola, sorella di Lorenzo, a tirarlo fuori dai guai: la ragazza – nel frattempo avvicinatasi moltissimo a Mauro, un ragazzo che ha condiviso l’esperienza del carcere con Fausto e che lavora presso la Cascina Morra – rivelerà infatti di aver visto Irene a Torino, vicino una farmacia notturna, smentendo l’uccisione della giovane. La ragazza si sarebbe recata in quella farmacia per acquistare dei farmaci contro l’epilessia, il che non fa che accreditare ancora di più per Fausto l’ipotesi che la scomparsa di Irene sia legata a quella di Davide, bambino della casa famiglia dove lei è impiegata come volontaria.

Scagionato dall’accusa di omicidio, Lorenzo tornerà a casa. Ma non c’è pace per la famiglia Morra, visto che l’azienda rischia il fallimento e i soci gli tolgono il controllo; senza più impegni, quindi, Lorenzo inizierà ad indagare e cercare Irene, scoprendo che Davide potrebbe essere suo figlio.

La seconda puntata de La strada di casa 2 va in onda martedì 24 settembre alle 21.25 su Rai 1.

