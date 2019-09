Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 24 settembre 2019 su Rai 3

Torna stasera, martedì 24 settembre 2019, la trasmissione di Rai 3 Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. Come sempre al centro dell’attenzione l’attualità politica, la cronaca e l’economia, analizzata attraverso servizi e ospiti in studio.

Quella di oggi è la quarta puntata di questa nuova edizione, che ogni martedì raccoglie una buona fetta di pubblico curioso di ascoltare le analisi riguardanti le ultime notizie dall’Italia e dal mondo.

Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera.

Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Al centro della puntata di stasera di Cartabianca, in onda su Rai 3 oggi 24 settembre 2019 a partire dalle 21.20 nuovamente l’attualità politica. Il nuovo governo Conte Bis, infatti, deve fare i conti con un’importante novità nel quadro politico e parlamentare: vale a dire la fuoriuscita di Renzi e dei suoi dal Pd e la fondazione della lista Italia Viva.

Questa scelta che impatto avrà sulla tenuta dell’esecutivo? I numeri della maggioranza saranno più ballerini? Quanto pesa la nuova formazione di Matteo Renzi? E cosa cambia all’interno del Pd? Interessante anche capire come si muoveranno le opposizioni.

Di questo e di molto altro si parlerà stasera in studio a Cartabianca con Bianca Berlinguer e i suoi ospiti. Politici, giornalisti e analisti si conforteranno sui maggiori temi d’attualità, compreso l’accordo di Malta sull’immigrazione.

In vista poi dei prossimi appuntamenti elettorali con le regionali, secondo le anticipazioni di oggi si analizzerà la possibilità di accordi anche a livello locale tra Pd e M5s. Un’intesa che le due forze hanno raggiunto già in Umbria, con la scelta del candidato Vincenzo Bianconi.

Tra gli ospiti, anche nella puntata di stasera di Cartabianca torna Mauro Corona. Lo scrittore, scultore e alpinista italiano, aveva avuto dei diverbi con la giornalista, tanto da annunciare lo scorso giugno che non sarebbe tornato a far parte del talk show di Rai 3 come opinionista; invece Corona è tornato e anche questa volta, come tutte le settimane, regalerà momenti di divertimento e ilarità, con i suoi punti di vista sempre molto netti.

Per quanto riguarda gli altri ospiti che prenderanno parte alla puntata di stasera, 24 settembre, non ci sono anticipazioni.

Cartabianca: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 24 settembre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.