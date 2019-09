DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 settembre, su La7

Torna questa sera, 24 settembre 2019, DiMartedì, la trasmissione di Giovanni Floris in onda su La 7 dalle 21.15. Al centro di questo nuovo appuntamento, come di consueto, la politica, l’economia, ma anche l’arte, i consumi e il fisco. In studio si alternano vari ospiti e opinionisti, per analizzare l’attualità italiana e internazionale. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera.

Il talk show di approfondimento politico la scorsa settimana ha ospitato Enrico Letta, oltre a giornalisti di grande fama come Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, Milena Gabanelli del Corriere della Sera, i direttori Marco Damilano de L’Espresso, Pietro Senaldi di Libero.

Nella terza puntata di oggi 24 settembre a Di Martedì terrà ancora banco la politica, con un’analisi dei nuovi equilibri di potere dopo la scelta di Matteo Renzi di lasciare il Pd.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 24 settembre

A DiMartedì, il talk rivale di Carta Bianca di Bianca Berlinguer, secondo le anticipazioni di oggi si parlerà come di consueto molto di politica. In particolare, attraverso servizi, interviste, sondaggi e dibattiti, si analizzerà il nuovo quadro e gli equilibri nella maggioranza guidata da Giuseppe Conte.

Cosa cambierà dopo l’uscita di Matteo Renzi dal Pd e la formazione della lista Italia Viva? Inoltre l’accordo tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle nelle regionali in Umbria potrà ripersi altrove? E come si comporteranno le opposizioni?

Ma DiMartedì da tradizione non è solo politica. Spazio secondo le anticipazioni anche a notizie di costume, cultura, economia, lavoro e società. Nella trasmissione anche Nando Pagnoncelli con i suoi sondaggi e la satira di Gene Gnocchi. Tra le consuete rubriche anche quella a cura di Emmanuela Bertucci dell’Aduc.

DiMartedì, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.