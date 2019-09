Logan The Wolverine: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 24 settembre 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 alle 21.20 Logan – The Wolverine, film del 2017 per la regia di James Mangold. Lo stesso regista ha scritto questo film insieme a Scott Frank e Michael Green sulla base di un soggetto di Mangold.

La pellicola, liberamente ispirata alla serie di fumetti Marvel Comics Vecchio Logan di Mark Millar e Steve McNiven e ultimo capitolo della saga dopo Wolverine – L’immortale (2013), vede come protagonista Hugh Jackman. Si tratta del primo cinecomic ad avere ottenuto la candidatura agli oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Logan The Wolverine film: trama

La pellicola è ambientata nel 2029, anno in cui il gruppo criminale dei Reavers ha intenzione di portare i mutanti alla loro definitiva estinzione. Dopo aver subito un avvelenamento da adamantio, Logan “Wolverine” e Calibano, altro mutante, si trovano oltre i confini messicani a condurre una vita tranquilla e a prendersi cura di Charles Xavier che, solo un anno prima, ha sferrato un involontario – ma potensissimo – attacco psichico che ha portato alla morte di gran parte degli X-Men.

Ad interrompere la deprimente routine dei tre mutanti è l’infermiera Gabriela, un tempo impiegata della compagnia di bio-tecnologia Transigen. Gabriela domanderà a Logan di proteggere la piccola Laura Kinney e di scortarla verso un luogo definito come “Eden”; la bambina, d’altronde, è ricercata dal capo di spietati criminali anti-mutanti, Donald Pierce, il quale riuscirà a catturare Calibano e Gabriela.

Grazie a un videomessaggio della donna, che smaschera le vere intenzioni della compagnia, Wolverine scoprirà di avere un profondo legame con Laura. Logan vorrà mantenere la sua promessa, fatta alla defunta infermiera, e condurrà la bambina ad Eden, che scoprirà essere il rifugio gestito dal giovane mutante Rictor (Jason Genao). E anche se la Transigen riuscirà nuovamente a scovare i fuggiaschi, Wolverine sarà pronto a lottare, ignaro che il nemico sta per schierare la sua miglior creazione: un clone X-24 del tutto identico a lui.

Logan The Wolverine film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Hugh Jackman – James “Logan” Howlett / Wolverine / X-24

– James “Logan” Howlett / Wolverine / X-24 Patrick Stewart – Charles Xavier / Professor X

– Charles Xavier / Professor X Dafne Keen – Laura Kinney / X-23

– Laura Kinney / X-23 Stephen Merchant – Calibano

– Calibano Richard E. Grant – Dr. Zander Rice

– Dr. Zander Rice Boyd Holbrook – Donald Pierce

– Donald Pierce Elizabeth Rodriguez – Gabriela

– Gabriela Eriq La Salle – Will Munson

– Will Munson Elise Neal – Kathryn Munson

Logan The Wolverine film: trailer

Ecco il trailer del film:

Logan The Wolverine film: streaming

Come fare per vedere Logan – The Wolverine in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 24 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

