Logan The Wolverine trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1

Questa sera la programmazione di Italia 1 prevede la messa in onda del film del 2017 Logan The Wolverine, terzo e ultimo capitolo della saga The Wolverine per la regia di James Mangold e che vede come protagonista Hugh Jackman. Nel cast di questa pellicola – liberamente ispirata alla serie a fumetti Marvel Comics Vecchio Logan di Mark Millar e Steve McNivenanche – Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant e Dafne Keen.

Da di cosa parla il film? Qual è il finale? Vediamo la trama completa.

Cast e streaming del film

Di cosa parla Logan The Wolverine

Logan the wolverine trama – Siamo nel 2029, anno in cui i mutanti rischiano l’estinzione a causa del fatto che, da 25 anni, nessun bambino mutante è più venuto al mondo. Inoltre, come se non bastasse, la metà dei mutanti è stata sterminata dai Reavers, un gruppo di criminali che hanno come obiettivo il loro completo annientamento.

Logan, nel frattempo, dopo che il suo fattore rigenerante si è indebolito, conduce una vita tranquilla lavorando come autista in Texas e vivendo al confine con il Messico avendo come “coinquilini” il mutante Calibano e il novantenne Charles Xavier. Quest’ultimo, suo malgrado, un anno prima ha ucciso molti X-Men con un attacco psichico causato da una malattia neurologica degenerativa, quindi in modo completamente involontario.

La tranquillità della nuova esistenza di Logan verrà sconvolta quando un’infermiera della Transigen, Gabriela, domanderà il suo aiuto per accompagnare lei e l’undicenne Laura in un luogo chiamato “Eden”. Quando Gabriela verrà uccisa, Logan vorrà a tutti i costi portare a termine la sua missione salvando la bambina e, nel frattempo, scoprirà che la Transigen ha cercato di generare dei nuovi mutanti per usarli come soldati speciali per poi sopprimerli dopo il successo del progetto “X-24”.

Laura, creata da un campione di DNA dello stesso Logan, verrà attaccata insieme a questo dai Reavers, i quali vengono sconfitti grazie al decisivo aiuto di Charles. I tre, in fuga, si rifugeranno presso una fattoria, ma Charles verrà ucciso mentre Logan e Laura dovranno vedersela con il terribile X-24, un clone perfetto di Logan. Non senza fatica e scampando a una serie di pericoli Logan e Laura riusciranno a raggiungere “Eden”; una volta lì, al protagonista non resterà che l’ultimo faccia a faccia con il suo clone.

Come finisce il film (attenzione, spoiler!) – Grazie a un siero temporaneo Wolverine riescirà nell’impresa di eliminare il dottor Zander Rice, la testa dietro il progetto Transigen, ma verrà a sua volta eliminato da X-24. Quest’ultimo verrà però ferito a morte da Laura, la quale metterà una “X” sulla tomba del suo eroe.

Logan The Wolverine trama, ecco il trailer ufficiale del film

Il film Logan – The Wolverine va in onda martedì 24 settembre alle 21.20 su Italia 1.