Francia Italia volley maschile streaming live e diretta tv: dove vedere la partita | Europei 2019

FRANCIA ITALIA STREAMING TV – Una gara da dentro o fuori. Questa sera, martedì 24 settembre 2019, alle 21 l’Italia del volley maschile affronta la Francia per una gara valida per i quarti di finale degli Europei. Un match da dentro fuori, che vale l’accesso alla semifinale.

Una sfida che, oltre ad essere una grande classica dello sport, era già andata in scena nel corso della fase a gironi, quando a imporsi furono i transalpini. Adesso bisogna cancellare i ricordi nefasti della settimana scorsa e dare il tutto per tutto in questo match delicatissimo.

In palio l’accesso alla semifinale dell’Europeo di volley maschile. Per entrambe le formazioni si tratterebbe di un ritorno dopo l’assenza di due anni fa. Una partita dunque da non sbagliare. Ma dove vedere in tv e in streaming Francia-Italia degli Europei 2019 di volley maschile (che quest’anno si giocano in quattro paesi: Francia, Olanda, Slovenia, Belgio)? Vediamo insieme tutte le informazioni utili.

Francia Italia streaming | Dove vedere i quarti di volley maschile in diretta tv

Per l’occasione la partita andrà in diretta in prima serata su Rai 2, a partire dalla 21 di stasera 24 settembre 2019. Per vedere Rai 2 potete sintonizzarvi sul secondo canale del digitale terrestre (o sul 502 per vederlo in HD) o se siete in possesso di un decoder Sky sul canale 102 del vostro telecomando.

Dove vedere Francia Italia in streaming

Non sarete in casa al momento dell’inizio della partita e non volete perdervi neanche un minuto degli Europei 2019 di volley maschile? Niente paura, potete sempre vedere Francia-Italia in streaming. Come? Ovviamente grazie a RaiPlay, la piattaforma streaming della tv di viale Mazzini.

Potete usufruire gratuitamente del servizio, vi basta collegarvi sul sito ufficiale della piattaforma (o scaricare l’omonima app, disponibile sia per iOS che per Android), registrarvi con una mail o un social network e poi scegliere la diretta di Rai Sport + HD (e poi quella di Rai 2) nel menu a tendina.

Ma c’è anche un’alternativa: potete vedere la partita valida per i quarti di finale degli Europei di volley maschile Italia-Francia in streaming anche su DAZN. La piattaforma, a pagamento, trasmette infatti in diretta la partita degli Europei 2019 di volley maschile.

Francia Italia streaming: le probabili formazioni

Italia-Francia è un match da dentro o fuori, una grande rivalità, molto più di un quarto di finale degli Europei 2019 di volley maschile. La sfida di stasera a Nantes si prevede molto equilibrata, anche se la Francia può essere considerata leggermente favorita.

A decidere questo quarto di finale saranno probabilmente i particolari, visto la qualità media molto alta delle due rose sia in attacco, in ricezione e in battuta. Coach Blengini nel corso di questo Europeo ha dovuto rinunciare ad alcuni uomini simbolo, come Lanza, infortunato, o Colaci e Giannelli per virus intestinale nella sfida poi vinta contro la Turchia.

Gli azzurri possono comunque contare su una rosa di qualità, con nuove leve come Gabriele Nelli che ha sostituito nel momento del bisogno con ottimi risultati lo Zar Zaytsev. Non mancherà a Francia-Italia di stasera un altro fuoriclasse come Juantorena, nonostante qualche problema alla schiena.

Confermato per questo Francia Italia Giannelli in regia, da centrali spazio a Anzani e Piano. Colaci torna titolare nel ruolo di libero. Anche nella Francia ci sono ottime individualità. La squadra di Laurent Tillie inoltre potrà sfruttare il fattore campo.

Tra gli uomini da tenere d’occhio, lo schiacciatore Earvin Ngapeth. Al suo fianco il figlio del ct Kevin. Nel ruolo di opposto spazio a Boyer, mentre come libero ci sarà Grebennikov. In zona di palleggio titolare secondo le probabili formazioni Toniutti, mentre da centrali agiranno Le Roux e Le Goff.