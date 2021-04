Sotto copertura – La cattura di Zagaria: trama e cast delle puntate in onda oggi, 24 aprile

Questa sera, sabato 24 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda (in replica) Sotto copertura – La cattura di Zagaria, fiction in otto episodi con Claudio Gioè e Alessandro Preziosi già trasmessa dalla Rai nel 2o17. Stasera vedremo tre puntate; sabato 1 maggio le ultime due. Ma vediamo insieme la trama delle seconde tre puntate della fiction Sotto copertura – La cattura di Zagaria.

Trama

Il pubblico ministero De Simone continuerà ad indagare sulla presunta connivenza tra Michele Romano e la camorra. La donna, dopo aver avuto una presunta conferma dei suoi sospetti, si servirà dunque di Francesco Visentin per raccogliere ulteriori informazioni. Un’irruzione a casa Ventriglia poi salterà a causa di una talpa, interna al corpo di polizia, di Michele Zagaria. A quel punto, alla squadra guidata da Michele Romano non rimarrà altra scelta che riorganizzarsi con la speranza di trovare un’altra pista per incastrare il pericoloso boss camorrista che è sfuggito, ancora una volta, all’arresto. Sarà solo grazie a degli informatori del commissario che la trama giungerà ad un punto di svolta. L’uomo, infatti, verrà a conoscenza di un prezioso indizio su Daniele Turco. Infine, secondo le anticipazioni sulla trama di Sotto copertura – La cattura di Zagaria, la PM De Simone raccoglierà abbastanza prove per far emettere nei confronti di Michele Romano un divieto di dimora nella provincia di Napoli. Senza preavviso, il capo della mobile si troverà costretto ad abbandonare non solo l’indagine sul capo-clan, ma anche la sua casa e la sua famiglia. Nel frattempo, Agata, incoronata erede dell’impero, scoprirà che il responsabile della morte della madre è proprio Michele Zagaria.

Sotto copertura – La cattura di Zagaria: il cast

Abbiamo visto la trama delle seconde tre puntate di Sotto copertura – La cattura di Zagaria, ma qual è il cast completo della fiction? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Gioè: Michele Romano

Antonio Folletto: ispettore Carlo Caputo

Nina Torresi: Chiara Romano

Antonio Gerardi: ispettore Salvo Izzo

Simone Montedoro: ispettore Arturo De Luca

Miriam Candurro: Anna De Luca

Sara Ricci: Teresa Izzo

Aisha Cerami: Lucia Romano

Alessandro Preziosi: Michele Zagaria

Matteo Martari: vicequestore Francesco Visentin

Giulia Fiume: agente scelto Laura Riccio

Pietro Ragusa: PM Marco Iodice

Lorenza Indovina: PM De Simone

Ivan Castiglione: Mario Cangiano

Bianca Guaccero: Claudia Ventriglia

Francesco Colella: Domenico Ventriglia

Marcella Spina: Giulia Ventriglia

Fabiola Balestriere: Benedetta Ventriglia

Paolo Sassanelli: Antonio Barbagallo

Antonia Truppo: Lidia Franzese

Fabrizio Nevola: Daniele Turco

Erasmo Genzini: Nicola Sasso

Alejandra Onieva: Agata Farina

Gioia Spaziani: moglie di Cangiano

Peppe Lanzetta: Massimiliano De Crescenzo

Viviana Altieri: Stefania

Raffaele Ausiello: commissario Lenoci

Alessia Quaratino: Cinzia

Adriano Piccolo: Gennaro Pepe

Lello Radice: Pasquale Zagaria

Sergio Del Prete: capo cantiere

Gioele Dix: Marinelli

Carlo Ragone: avvocato di Romano

Gianni Bissaca: Brambilla

Giulio Di Rienzo: Figlio di Arturo

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama delle prime tre puntate di Sotto copertura – La cattura di Zagaria, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda in replica su Rai 1 oggi, 17 aprile 2021, alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e non.

