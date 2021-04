Sotto copertura – La cattura di Zagaria: trama, cast, quante puntate e streaming

Dal 17 aprile 2021 su Rai 1 va in onda in replica la seconda stagione di Sotto copertura (la cattura di Zagaria), fiction prodotta da Lux Vide in onda in prima visione su Rai 1 dal 16 ottobre al 6 novembre 2017, incentrata sulla cattura di Michele Zagaria (interpretato da Alessandro Preziosi), boss del Clan dei Casalesi, realizzata nel 2011. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo 13 mesi dalla cattura di Antonio Iovine, il nuovo capo del clan dei casalesi Michele Zagaria riunisce gli altri camorristi e spiega loro come riorganizzarsi liberandosi dall’infame Lucia Franzese. Il boss è uno spietato uomo d’affari che, dal suo bunker inaccessibile di casa Ventriglia, gestisce i suoi terribili traffici. Il commissario Michele Romano nelle indagini è sempre aiutato dal gruppo composto dai fidati Arturo De Luca, Salvo Izzo e Carlo Caputo, dal nuovo agente scelto Laura Riccio (ex amante di Izzo che prende il posto dell’ispettore Rosanna Croce) e dal vicequestore Francesco Visentin, che inizialmente non si fiderà di lui.

Sotto copertura – La cattura di Zagaria: il cast

Abbiamo visto la trama di Sotto copertura – La cattura di Zagaria, ma qual è il cast della fiction di Rai 1? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Gioè: Michele Romano

Antonio Folletto: ispettore Carlo Caputo

Nina Torresi: Chiara Romano

Antonio Gerardi: ispettore Salvo Izzo

Simone Montedoro: ispettore Arturo De Luca

Miriam Candurro: Anna De Luca

Sara Ricci: Teresa Izzo

Aisha Cerami: Lucia Romano

Alessandro Preziosi: Michele Zagaria

Matteo Martari: vicequestore Francesco Visentin

Giulia Fiume: agente scelto Laura Riccio

Pietro Ragusa: PM Marco Iodice

Lorenza Indovina: PM De Simone

Ivan Castiglione: Mario Cangiano

Bianca Guaccero: Claudia Ventriglia

Francesco Colella: Domenico Ventriglia

Marcella Spina: Giulia Ventriglia

Fabiola Balestriere: Benedetta Ventriglia

Paolo Sassanelli: Antonio Barbagallo

Antonia Truppo: Lidia Franzese

Fabrizio Nevola: Daniele Turco

Erasmo Genzini: Nicola Sasso

Alejandra Onieva: Agata Farina

Gioia Spaziani: moglie di Cangiano

Peppe Lanzetta: Massimiliano De Crescenzo

Viviana Altieri: Stefania

Raffaele Ausiello: commissario Lenoci

Alessia Quaratino: Cinzia

Adriano Piccolo: Gennaro Pepe

Lello Radice: Pasquale Zagaria

Sergio Del Prete: capo cantiere

Gioele Dix: Marinelli

Carlo Ragone: avvocato di Romano

Gianni Bissaca: Brambilla

Giulio Di Rienzo: Figlio di Arturo

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sotto copertura – La cattura di Zagaria, la fiction in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda otto episodi divisi in tre puntate. La prima puntata (tre episodi) verrà trasmessa sabato 17 aprile 2021; la seconda puntata (tre episodi) il 24 aprile 2021; la terza e ultima (due episodi) il 1 maggio 2021. La messa in onda è prevista per le ore 21,25.

Streaming e tv

Dove vedere Sotto copertura – La cattura di Zagaria in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in replica su Rai 1 dal 17 aprile 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e non.

