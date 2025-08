Sissi 4: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sissi 4, la quarta e ultima stagione della serie in onda su Canale 5? In tutto sono previsti sei episodi, divisi in due serate, a partire dal 5 agosto. Per ogni serata vengono dunque trasmessi tre episodi. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).

Prima puntata: 5 agosto 2025

Seconda puntata: 12 agosto 2025

Durata

Quanto dura ogni episodio di Sissi 4? Ogni episodio ha una durata di circa un’ora. Per ogni serata Canale 5 trasmette tre episodi, per un totale quindi di circa tre ore. Il serial narra – in chiave più contemporanea – una coppia che, si ama, si desidera, si sceglie, costantemente combattuta tra problemi personali e lotte di potere. Una rilettura di fatti storici pensata per una nuova generazione di spettatori, più vicina alla reale figura storica di Sissi, con scene ricche di passione, azione, e l’amore tra Kaiserin e Kaiser.

Streaming e tv