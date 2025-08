Sissi 4: trama, cast, episodi, quante puntate, attori, a che ora, durata, location, streaming, Canale 5

Sissi 4 è la quarta e ultima stagione della fiction in onda su Canale 5 da martedì 5 agosto 2025 in prima visione. La vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach presso la corte di Vienna suscita inesausto interesse. E i suoi due protagonisti, Jannik Schümann e Dominique Devenport, sono ormai diventati i volti più noti della coppia reale asburgica, dopo i classici (ancorché amatissimi) Karlheinz Böhm e Romy Schneider. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il serial narra – in chiave più contemporanea – una coppia che, si ama, si desidera, si sceglie, costantemente combattuta tra problemi personali e lotte di potere. Una rilettura di fatti storici pensata per una nuova generazione di spettatori, più vicina alla reale figura storica di Sissi, con scene ricche di passione, azione, e l’amore tra Kaiserin e Kaiser.

Ma quali sono le anticipazioni di questa quarta e ultima stagione? La stagione si apre con Sissi che ha una seria caduta da cavallo a Corfù. Questo, mentre il fratello dell’Imperatrice, Louis, riceve del padre la benedizione al fidanzamento con Henriette Mendel, una cantante lirica. Giunta la notizia dell’incidente, il duca di Baviera viene colpito da un infarto e per non metterne in pericolo la guarigione Franz nasconde a Sissi le drammatiche condizioni del padre.

Dopo il funerale dell’amato genitore, Sissi si reca a Possenhofen, dove il nuovo proprietario del castello lascia solo tre mesi di permanenza alla famiglia: la duchessa Ludovica di Baviera, intanto, è ignara dello sfratto e del fidanzamento del figlio con una semplice borghese. La sorella di Sissi, Sophie Charlotte, ha un’infatuazione per Ludovico II di Baviera, ma la madre della giovane è contraria.

Sissi 4: il cast

Qual è il cast di Sissi 4? Ritroviamo nella serie tutti gli attori amati dal pubblico nelle passate stagioni. Ma non mancheranno diverse new entry. Protagonista è ancora l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann.

Dominique Devenport (Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria)

Jannik Schümann (Imperatore Franz Joseph I d’Austria)

Julia Stemberger (Duchessa Ludovika)

Désirée Nosbusch (Arciduchessa Sophie)

Tanja Schleiff (Contessa Esterhazy)

Marcus Grüsser (Duca Max)

David Korbmann (Conte Grünne)

Arian Wegener (Principe ereditario Rodolfo)

Rick Okon (fratello di Sissi, Louis)

Philine Schmölzer (Sophie Charlotte)

Klaus Steinbacher (Georg Basselet di La Rosée)

Gustav Schmidt (re Ludovico II)

Antonia Moretti (Henriette Mendel)

Quante puntate

Abbiamo visto trama e cast, ma quante puntate sono previste? La quarta stagione è composta da sei episodi. Canale 5 trasmette tre episodi a serata, per un totale quindi di due serate. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).

Prima puntata: 5 agosto 2025

Seconda puntata: 12 agosto 2025

Streaming e tv

Dove vedere Sissi 4 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 a partire dal 5 agosto 2025. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.