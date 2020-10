Simona Ventura intervista Chiara Ferragni: “Ecco cosa faccio oggi”

Simona Ventura intervista Chiara Ferragni

Stasera, 12 ottobre 2020, dopo la messa in onda di Chiara Ferragni Unposted, Simona Ventura intervisterà Chiara per lo speciale “Fenomeno Ferragni”. Una chiacchierata tra due professioniste che hanno fatto e stanno facendo la storia dei rispettivi settori. In vista di questo incontro la Ventura ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. “Oggi sono estremamente serena. Ho la mia casa di produzione, ho dei format in onda su Discovery, uno che è stato accettato da Amazon, faccio delle cose per la Rai… non sono una che aspetta la telefonata – ha detto Simona Ventura -. Poi tutte le cose belle che sono successe nella mia carriera rimangono: fino a prova contraria ho fatto tutto il possibile in televisione. È un grande privilegio che unito all’affetto del pubblico, che non mi è mai mancato, mi fa stare davvero tranquilla. E, combinazione, da quando ho questa forma mentale le proposte fioccano”.

Poi sull’intervista a Chiara Ferragni: “Ho subito intuito il potenziale. Riesco da sempre ad anticipare un po’ il gusto del pubblico e sono convinta che ora è indirizzato verso cose nuove, come le serate evento. Sono abbastanza curiosa di capire che impatto possa avere Chiara Ferragni nella tv generalista. In generale sappiamo bene che i social non spostano una virgola in termini di ascolto televisivo. La maggior parte degli influencer non sono in grado di lavorare in tv. Al momento la tv non ha bisogno del web”.

Infine Simona Ventura ha commentato l’operato dei suoi colleghi e, in particolare, si è voluta congratulare con Alfonso Signorini, al timone per il secondo anno consecutivo del Grande Fratello Vip: “La vera tragedia dei reality è che si è persa personalità nella conduzione. Per me il presentatore di quel tipo di format deve avere un approccio molto istintivo, appassionato. Per questo mi piace tantissimo Alfonso Signorini, si vede che ama il suo programma”.

