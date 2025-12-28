Se fossi te, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1

Se fossi te è la serie in onda il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21.30 su Rai 1 in prima visione e i n prima serata. Una fiction natalizia a lieto fine con Marco Bocci e Laura Chiatti. Nel cast anche Vincenzo Ferrera, con l’amichevole partecipazione di Sebastiano Somma, Leo Manisse, Martina Bonan, Matteo Schiavone, Sergio Leone, Lucia Ceracchi, Mariella Valentini, con Bebo Storti e con la partecipazione di Nino Frassica. “Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dall’inserimento dello scambio dei corpi. È una formula narrativa che ha sempre creato situazioni esilaranti, emozionanti, inaspettate e coinvolgenti”. Così i registi Luca Lucini e Simona Ruggeri.

Di seguito il cast completo della serie con attori e relativi personaggi:

LAURA CHIATTI: VALENTINA COLOMBO

MARCO BOCCI: MASSIMO MANCUSO

NINO FRASSICA: OSCAR MANCUSO

BEBO STORTI: PRIMO COLOMBO

VINCENZO FERRERA: GIACOMO

SEBASTIANO SOMMA: AVVOCATO PRATESI

FRANCESCO SALVI: DON ERNESTO

MARIELLA VALENTINI: MARIA

MATTEO SCHIAVONE: FILIPPO

MARTINA BONAN: ANNA

Personaggi

Vediamo ora nel dettaglio chi sono i personaggi di Se fossi te.

Valentina Sangiorgi (Laura Chiatti)

Valentina sembra una donna che ha tutto nella vita. Figlia del fondatore dell’azienda dolciaria Sangiorgi, è bella, ricca, sposata con un bell’uomo e madre di un figlio intelligente… ma non è tutto oro quel che luccica. Anche nel suo passato c’è un dolore: ha perso l’amato fratello, il delfino destinato a prendere il posto di papà e condurre l’azienda nel terzo millennio. E, per quanto lei abbia studiato e si sia impegnata per colmare quel vuoto, suo padre non solo la ignora, ma addirittura sembra coltivare l’urgenza di garantire un futuro alternativo all’azienda. Questo ha un’ulteriore, paradossale conseguenza: concentrata sul lavoro, Valentina sembra perdere di vista i segnali di insofferenza di suo figlio Filippo e le bugie di suo marito Giacomo. Ma, con l’avvicinarsi del Natale, la vita ha in serbo per lei un’incredibile sorpresa.

Massimo Mancuso (Marco Bocci)

Operaio nell’azienda dolciaria Sangiorgi, ex calciatore di belle speranze, Massimo Mancuso è soprattutto un padre. Da quando sua moglie Michela non c’è più, ha l’unico scopo di garantire ai figli Anna e Pietro la migliore delle vite possibili. Non c’è carriera, non ci sono distrazioni, se si esclude il calcetto con i colleghi, non ci sono vizi: una vita di lavoro e sacrificio. Peccato, però, che l’azienda per cui lavora non versa in buone acque e che tanta dedizione non si trasformi in dialogo costruttivo, soprattutto con Anna, la sua figlia maggiore. Ma tra poco è Natale, quel periodo in cui possono accadere cose speciali, anche le più inattese e inaspettate, persino quelle che all’inizio sembrano un assurdo scherzo del destino.

Nonno Oscar (Nino Frassica)

Padre di Massimo, ex dipendente della fabbrica dei Sangiorgi, Oscar è la vera colonna portante della famiglia Mancuso. Un po’ burbero e spesso scontroso, nasconde un cuore d’oro che lo rende insostituibile. È l’unico a sapere della malattia di suo nipote e a sostenere Massimo, al quale tuttavia non risparmia critiche e punzecchiature. Quando avviene lo “scambio”, Oscar è il solo a intuire che qualcosa non va. È un cuoco eccezionale, anche se ha un’ossessione per la ‘nduja: la metterebbe persino nel caffellatte. Padre di Valentina e fondatore dell’azienda dolciaria Sangiorgi, Primo è un uomo pragmatico e severo, reso ancora più anaffettivo dalla morte del suo adorato figlio Roberto, erede dell’azienda. A lui sognava di lasciare la sua creatura e non fa nulla per nascondere la mancanza di fiducia nelle capacità di sua f iglia Valentina, che non ritiene all’altezza della gestione dell’azienda famigliare. La salute vacillante e le difficoltà economiche mettono a nudo la vulnerabilità di Primo, evidenziando il suo profondo bisogno di controllo e la difficoltà a delegare a Valentina la sua eredità.

Giacomo (Vincenzo Ferrera)

Marito di Valentina e padre di Filippo, Giacomo si presenta come un uomo elegante e impeccabile, ma dietro la facciata perfetta si nasconde un carattere distante e manipolatorio. Più che Valentina, infatti, Giacomo ha sposato la famiglia Sangiorgi e la possibilità di far carriera e oggi tradisce sua moglie con Pilar, quella che dovrebbe essere la migliore amica di Valentina. Ma se lei non si accorge delle bugie di Giacomo, sarà Massimo a sgamarle e a farle aprirle gli occhi.

Antonio Pratesi (Sebastiano Somma)

Avvocato dell’azienda Sangiorgi, braccio destro di Primo, Antonio è una figura pragmatica e calcolatrice. Supervisiona le operazioni dell’azienda con rigore, spesso prendendo decisioni impopolari per salvaguardare l’impresa, come licenziamenti e tagli.

Maria (Mariella Valentini)

Moglie di Primo e madre di Valentina, Maria incarna perfettamente il ruolo tradizionale della donna in un contesto patriarcale. Il suo scopo è far brillare il marito e, al massimo, può gestire una fondazione benefica. Inizialmente, Maria sprona Valentina a seguirla lasciando il palcoscenico agli uomini di famiglia. Tuttavia, quando la crisi aziendale raggiunge il suo culmine e Primo vuole vendere tutto, Maria si rivelerà un’alleata fondamentale per sua figlia, offrendole supporto emotivo e pratico, non solo come madre, ma anche come membro del consiglio d’amministrazione.

Filippo (Matteo Schiavone)

Figlio unico di Valentina e Giacomo, Filippo è all’apparenza uno studente modello che incarna il ruolo del giovane rampollo promettente, ma in realtà nasconde una vita segnata da insicurezze, apatia e uso di droghe. Schiacciato dalle alte aspettative, Filippo fatica a trovare la propria strada e per questo ha iniziato ad assumere pastiglie che lo aiutano a performare. Peccato che ora quelle pastiglie rischino di rovinargli il futuro.

Anna Mancuso (Martina Bonan)

Figlia di Massimo e sorella maggiore di Pietro, Anna è una ragazza in gamba, razionale e con la testa sulle spalle. Dopo la morte di sua madre è stata costretta a crescere in fretta, mettendo da parte il suo naturale talento per il disegno perché per i sogni non c’era più spazio. Da poco frequenta un ragazzo, ma non si sente ancora pronta per concedersi a lui. Cresciuta in un contesto esclusivamente maschile, ad Anna manca una figura femminile con cui confidarsi e condividere ansie e paure. Presto, però, scoprirà che anche dentro un padre si può “nascondere” una mamma complice e premurosa.

Pietro Mancuso (Leo Mannise)

È il figlio minore di Massimo, dieci anni, il sorriso splendido di sua madre e il talento calcistico del padre, di cui è l’orgoglio e l’alfiere. Peccato che Pietro da sua madre non abbia ereditato solo la bellezza e la solarità. Massimo sta infatti per scoprire che anche il suo amato Pietro soffre della stessa patologia cardiaca che gli ha portato via l’amore della sua vita e, ora, la sua unica priorità è trovare i soldi necessari per l’operazione sperimentale che potrebbe salvare Pietro a qualunque costo.