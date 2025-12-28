Se fossi te: trama, cast, attori, quante puntate, streaming serie Rai 1

Se fossi te è una fiction natalizia in onda su Rai 1 in due prime serate, il 28 e 29 dicembre 2025, con Laura Chiatti e Marco Bocci. “Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dall’inserimento dello scambio dei corpi. È una formula narrativa che ha sempre creato situazioni esilaranti, emozionanti, inaspettate e coinvolgenti”. Così i registi Luca Lucini e Simona Ruggeri. Ma qual è la trama e il cast completo? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Massimo Mancuso e Valentina Sangiorgi vivono nella stessa città e lavorano nella stessa azienda, ma sembrano entità opposte. Massimo è un operaio vedovo che deve lottare ogni giorno per sbarcare il lunario e mantenere due figli e il padre, che vive in casa con lui da quando una malattia si è portata via l’amata moglie. Valentina invece è la figlia di Primo, proprietario e fondatore dell’azienda. Vive in una bella casa insieme a un marito che la ama e a un figlio per cui è già stato disegnato un futuro luminoso. In apparenza una vita agiata e senza problemi. Il giorno e la notte, insomma; rette parallele destinate a non incontrarsi mai, almeno in apparenza. Già, perché la vita ha in serbo per loro un’incredibile sorpresa.

Avvicinandosi al Natale, Massimo scopre infatti che suo figlio Pietro soffre della stessa patologia di sua moglie e ha bisogno di una costosa operazione. Anche la vita di Valentina viene sconvolta dall’improvviso malore del padre Primo. E così, mentre Massimo ha bisogno di chiedere l’anticipo del Tfr, Valentina eredita il timone dell’azienda, scoprendo però che i conti sono in rosso e che suo padre pretende che lei faccia una cosa sola: licenziare.

Lo scontro tra Massimo e Valentina è inevitabile, i pregiudizi reciproci esplodono ed entrambi finiscono per desiderare di trovarsi nei panni dell’altro. Ed è proprio quello che accade. Massimo si ritroverà all’improvviso nel corpo della sua capa, nei suoi abiti firmati, nella sua villa lussuosa, scoprendo però che non è tutto oro quel che luccica. E Valentina si ritroverà a indossare i panni umili e infeltriti del suo dipendente, a venire a patti con baffi e barba, ma anche a scoprire la particolare storia di Massimo e il calore umano della sua famiglia. Sarà l’inizio di un percorso di reciproca conoscenza.

Se fossi te: il cast della serie

I due protagonisti sono due attori molto amati come Laura Chiatti e Marco Bocci. Scritta da Andrea Valagussa e Valerio D’annunzio. Nel cast anche Vincenzo Ferrera, con l’amichevole partecipazione di Sebastiano Somma, Leo Mannise, Martina Bonan, Matteo Schiavone, Sergio Leone, Paola Ceracchi, Mariella Valentini, con Bebo Storti e con la partecipazione di Nino Frassica. Di seguito il cast completo con attori e relativi personaggi:

LAURA CHIATTI: VALENTINA COLOMBO

MARCO BOCCI: MASSIMO MANCUSO

NINO FRASSICA: OSCAR MANCUSO

BEBO STORTI: PRIMO COLOMBO

VINCENZO FERRERA: GIACOMO

SEBASTIANO SOMMA: AVVOCATO PRATESI

FRANCESCO SALVI: DON ERNESTO

MARIELLA VALENTINI: MARIA

MATTEO SCHIAVONE: FILIPPO

MARTINA BONAN: ANNA

LEO MANISSE: PIETRO

Quante puntate

Abbiamo visto la trama, ma quante puntate sono previste per Se fossi te? In tutto sono previste due grandi prime serate su Rai 1, il 28 e il 29 dicembre 2025, alle ore 21.30. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di quattro. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 28 dicembre 2025

Seconda puntata: 29 dicembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Se fossi te in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Rai 1 il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.