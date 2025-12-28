Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Se fossi te: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della serie

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Se fossi te: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della serie

Questa sera, 28 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Se fossi te, serie di Natale in onda in due puntate con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Ma di cosa parla? Qual è la trama? In tutto sono previsti quattro episodi, trasmessi due a serata, il 28 e 29 dicembre. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Trama e anticipazioni

Massimo, operaio della Sangiorgi e padre single che già fatica a sbarcare il lunario, scopre che il figlio Pietro ha una possibile cardiopatia. Per curarlo ha bisogno del Tfr, ma l’azienda per cui lavora versa in condizioni critiche. A peggiorare le cose, il titolare Primo Sangiorgi viene colto da malore e deve lasciare il timone a Valentina, la figlia, di cui non si fida e a cui dà l’ordine categorico di tagliare l’organico. Massimo e Valentina si ritrovano su fronti opposti, ostili e pieni di pregiudizi. Dopo uno scontro acceso, si augurano a vicenda di trovarsi nei panni dell’altro… senza immaginare che quel desiderio sta per avverarsi. Massimo e Valentina si svegliano infatti nei corpi scambiati e, nel panico, cercano di gestire famiglie e ruoli altrui. Lei affronta Oscar, il padre di Massimo, e la sua mania per il cibo piccante, la casa disastrata, i figli recalcitranti e l’auto scassata. Lui si ritrova nel lusso della villa, tra docce parlanti e colazioni da hotel a cinque stelle, ma dove, sotto le apparenze, si nascondono magagne. In attesa di capire come tornare nei propri corpi, Massimo e Valentina si promettono di non intervenire nelle reciproche vite, ma ben presto capiranno che tenere fede a quella promessa non è facile come sembra.

Se fossi te: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Se fossi te, ma qual è il cast? I due protagonisti sono due attori molto amati come Laura Chiatti e Marco Bocci. Scritta da Andrea Valagussa e Valerio D’annunzio. Nel cast anche Vincenzo Ferrera, con l’amichevole partecipazione di Sebastiano Somma, Leo Mannise, Martina Bonan, Matteo Schiavone, Sergio Leone, Paola Ceracchi, Mariella Valentini, con Bebo Storti e con la partecipazione di Nino Frassica. Di seguito il cast completo con attori e relativi personaggi:

  • LAURA CHIATTI: VALENTINA COLOMBO
  • MARCO BOCCI: MASSIMO MANCUSO
  • NINO FRASSICA: OSCAR MANCUSO
  • BEBO STORTI: PRIMO COLOMBO
  • VINCENZO FERRERA: GIACOMO
  • SEBASTIANO SOMMA: AVVOCATO PRATESI
  • FRANCESCO SALVI: DON ERNESTO
  • MARIELLA VALENTINI: MARIA
  • MATTEO SCHIAVONE: FILIPPO
  • MARTINA BONAN: ANNA
  • LEO MANISSE: PIETRO
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
