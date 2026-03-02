Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della prima puntata

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, scherzi, vittime) della prima puntata, 2 marzo

Questa sera, 2 marzo 2026, va in onda la prima puntata di Scherzi a parte 2026, lo storico format di Canale 5 che torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Ma chi sono le vittime di questa sera? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni, vittime, ospiti, scherzi

Attori, ballerine, giornaliste, gli scherzi non hanno risparmiato nessun volto della tv. Le prime vittime di Scherzi a Parte sono: Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Gabriel Garko, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. Inoltre ci saranno alcuni scherzi a persone comuni.

Studio rinnovato, una nuova sigla firmata dai Planet Funk (a partire da quella storica) e tanti nuovi scherzi per tante nuove vittime. Ma non solo, nello storico programma (ideato da Fatma Ruffini nel 1992) che prevede quattro prime serate, Max Giusti intratterrà anche con tante sue imitazioni (tra quelle più celebri ci sono infatti Antonino Cannavacciuolo, Alessandro Borghese, Aurelio De Laurentiis e tante altre), ma soprattutto parteciperà a tanti scherzi giocati alle persone comuni.

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte 2026 in tv e streaming? Appuntamento in tv dal 2 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1
TV / Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1
TV / Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Scherzi a Parte 2026: quante puntate, durata, quando finisce
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Pattini d’argento: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 marzo 2026
TV / Scherzi a Parte 2026: la nuova stagione su Canale 5 con Max Giusti
TV / Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le Iene
TV / Una commedia pericolosa: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca