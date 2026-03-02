Scherzi a Parte 2026: la nuova stagione su Canale 5 con Max Giusti. Anticipazioni, ospiti, vittime, scherzi, quante puntate, streaming

Torna un programma cult di Canale 5: Scherzi a parte, condotto stavolta da Max Giusti, e in onda dal 2 marzo 2026. Come sempre tanti vip saranno ospiti degli esilaranti scherzi. Ma vediamo insieme le anticipazioni della nuova stagione.

Anticipazioni, scherzi e novità

Studio rinnovato, una nuova sigla firmata dai Planet Funk (a partire da quella storica) e tanti nuovi scherzi per tante nuove vittime. Ma non solo, nello storico programma (ideato da Fatma Ruffini nel 1992) che prevede quattro prime serate, Max Giusti intratterrà anche con tante sue imitazioni (tra quelle più celebri ci sono infatti Antonino Cannavacciuolo, Alessandro Borghese, Aurelio De Laurentiis e tante altre), ma soprattutto parteciperà a tanti scherzi giocati alle persone comuni. Dunque non soltanto vip, come è sempre stato nelle edizioni precedenti condotte nel tempo da Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Angela Melillo, Gabriella Labate e Marco Balestri.

Insomma un’edizione totalmente rinnovata per uno dei format più amati dal pubblico. Attori, ballerine, giornaliste, gli scherzi non hanno risparmiato nessun volto della tv. Le prime vittime di Scherzi a Parte sono: Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Gabriel Garko, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. Scherzi a Parte è andato in onda per la prima volta su Italia 1 nel 1992, con la conduzione di Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Angela Melillo, Gabriella Labate e Marco Balestri.

Scherzi a parte 2026: quante puntate

Quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2026? Appuntamento ogni lunedì dal 2 marzo 2026 su Canale 5 con Max Giusti per quattro puntate. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 2 marzo 2026

Seconda puntata: 9 marzo 2026

Terza puntata: 16 marzo 2026

Quarta puntata: 23 marzo 2026

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte 2026 in tv e streaming? Appuntamento in tv dal 2 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.