“Mi davano tantissima cocaina per obbligarmi a girare film hard”: la confessione di Sara Tommasi

Sara Tommasi torna in tv e rivela: “Cocaina per farmi fare film hard”

Sara Tommasi fa il suo ritorno in tv dopo mesi di assenza e, ospite del programma di punta della domenica di Mediaset Live – Non è la D’Urso, parla del suo passato travagliato, affrontando il nodo delicato della tossicodipendenza da cocaina.

La showgirl si è raccontata a Barbara D’Urso, dove ha avuto modo di spiegare la sua assenza degli ultimi anni. Nel salotto Mediaset, Sara Tommasi si è aperta e ha raccontato il suo rapporto difficile con le dipendenze da sostanze stupefacenti e alcol.

Proprio a causa dell’abuso di alcol e droga la showgirl è rimasta lontana dai riflettori. Ed è stato in questo lungo periodo di assenza che Sara Tommasi ha vissuto il suo periodo più buio. la confessione da Barbara D’Urso è potente e drammatica insieme: “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard”.

“Mi davano tantissima cocaina. Ero in un vortice dove solo la droga può portare, in quel periodo ero proprio scollegata dal mondo”, ha continuato a raccontare Sara Tommasi.

Ma non solo droga e alcol. Purtroppo la vita della giovane showgirl è segnata anche dalla malattina: “Un tunnel del quale ho visto l’uscita solamente grazie a mia madre che mi ha portata in ospedale. Lì mi hanno anche diagnosticato il bipolarismo. Ho tentato più volte di fuggire da lì, non volevo che mi curassero”.

Ma quei tempi ormai sono lontani. Sara Tommasi ora è rinata e davanti alle telecamere di Live – Non è la D’Urso ha confessato di aver riscoperto la fede. “Ho fatto cose delle quali non ho memoria. La gente in strada mi riconosceva e mi faceva offerte anche spinte, tutto a causa di quello che ho postato su internet. Ma adesso basta: voglio ripulire tramite agenzie quei video e foto in cui non mi riconosco”, ha detto in conclusione la showgirl.

