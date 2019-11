Sanremo Giovani 2020 giuria: un cast speciale su Rai 1 per la finale del 19 dicembre

Tanti personaggi famosi nella giuria della finale di Sanremo Giovani 2020: una serata speciale in diretta su Rai 1 e in prima serata il 19 dicembre 2019, per decretare il gruppo delle Nuove Proposte che prenderà parte al Festival di Sanremo.

Una delle novità volute dal conduttore e direttore artistico di questa 70esima edizione, infatti, è proprio quella di ripristinare la suddivisione tra Big e Giovani, che gareggeranno dunque separatamente. In tutto le Nuove Proposte saranno otto: cinque verranno scelti nel corso dello speciale del 19 dicembre, a cui si aggiungeranno i 2 artisti di Area Sanremo e la vincitrice di Sanremo Young.

Sanremo Giovani: Marco Liorni il conduttore della finale

La serata sarà condotta da Marco Liorni, che all’interno del suo appuntamento quotidiano con Italia Sì darà spazio ai 20 semifinalisti di Sanremo Giovani. All’interno della trasmissione pomeridiana di Rai 1 verranno decretati i 10 finalisti che si daranno battaglia nella serata del 19 dicembre.

Per questa finale, che decreterà 5 delle 8 Nuove Proposte del prossimo Sanremo, Amadeus ha messo insieme un cast di tutto rispetto. I giudici sono infatti dei veri e propri esperti del Festival, che lo hanno più volte condotto: Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Paolo Bonolis e Piero Chiambretti.

