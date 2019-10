Sanremo Giovani, Marco Liorni è il conduttore della finale

Svelato il conduttore di Sanremo Giovani 2019: si tratta di Marco Liorni. Il presentatore di Italia Sì prenderà così il posto della coppia Rovazzi-Baudo che ha condotto l’evento la passata stagione. In quel caso a trionfare furono Einar e Mahmood, che parteciparono poi direttamente alla sfida tra i Big.

La formula di quest’anno prevede che nel corso della sua trasmissione, Italia Sì, si terranno le selezioni di Sanremo Giovani, con l’appuntamento finale previsto in prima serata per il prossimo 19 dicembre. In quell’occasione verranno così scelti i cinque finalisti che poi si contenderanno la vittoria al Festival di Sanremo di febbraio.

A differenza dello scorso anno, infatti, il vincitore di Sanremo Giovani non gareggerà con i Big. Ma in occasione della finale di Sanremo Giovani 2019, Marco Liorni non sarà solo alla conduzione del programma. Con lui ci sarà, secondo quanto rivela TvBlog, Amadeus, direttore artistico e conduttore della settantesima edizione del Festival.

Quella di Amadeus sarà una sorta di “presenza fuori campo”, da vero e proprio patron. Nel corso della serata finale, in onda su Rai 1 giovedì 19 dicembre, verranno scelti i cinque giovani che potranno accedere alla Categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020.

Amadeus vorrebbe Lady Gaga come ospite

A decretare i loro nomi ben quattro giurie: la Commissione Musicale, la Giuria Demoscopica, la Giura Televisiva (un gruppo di esperti di musica e personaggi del mondo dello spettacolo) e il pubblico da casa attraverso il televoto.

Festival di Sanremo 2020: i primi nomi dei possibili cantanti in gara

Intanto in questi giorni sono circolati i nomi dei possibili Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020. Secondo quanto rivela Spy, in pole position ci sarebbero “Elodie, talento esploso ad Amici, Bianca Atzei e Levante. In pole position ci sono anche le rivelazioni di X Factor, Noemi e Chiara Galiazzo. Altro nome di ritorno al Festival è Syria. Mentre potrebbero approdare in duetto Silvia Mezzanotte e Dionne Warwick, scartate l’anno scorso.

Amadeus: “Ecco come sarà il mio Festival”

Tra gli uomini si parla di Riccardo Fogli, Enrico Ruggeri e il rapper Fred De Palma. Potrebbe inoltre tornare all’Ariston Al Bano Carrisi e Alex Britti. Tra i possibili concorrenti si fa il nome del vincitore di Amici Alberto Urso. Uno dei nomi più a sorpresa potrebbe essere quello di Elettra Lamborghini”.