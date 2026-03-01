Sanremo 2026, il vincitore del 76esimo Festival della canzone italiana

SANREMO 2026 VINCITORE – Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, sabato 28 febbraio, su Rai 1 con la serata finale? A trionfare è stato Sal Da Vinci con “Per sempre si”.

LA CLASSIFICA FINALE

Sal Da Vinci Sayf Ditonellapiaga Arisa Fedez e Masini Nayt Fulminacci Ermal Meta Serena Brancale Tommaso Paradiso LDA e AKA 7even Luchè Bambole di pezza Levante J-Ax Tredici Pietro Samurai Jay Raf Malika Ayane Enrico Nigiotti Maria Antonietta e Colombre Michele Bravi Francesco Renga Patty Pravo Chiello Elettra Lamborghini Dargen D’Amico Leo Gassmann Mara Sattei Eddie Brock

Cantanti

Ma quali sono i cantanti che hanno preso parte al Festival di Sanremo 2026? Di seguito l’elenco degli artisti in gara con i rispettivi brani:

Raf – “Ora e per sempre”

Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Tommaso Paradiso – “I romantici”

Patty Pravo – “Opera”

Fulminacci – “Stupida sfortuna”

Luchè – “Labirinto”

Arisa – “Magica favola”

Serena Brancale – “Qui con me”

Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”

Malika Ayane – “Animali notturni”

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

J-Ax – “Italia Starter Pack”

Fedez e Marco Masini – “Male necessario”

Levante – “Sei tu”

Samurai Jay – “Ossessione”

Ermal Meta – “Stella stellina”

Elettra Lamborghini – “Voilà”

Eddie Brock – “Avvoltoi”

Dargen D’Amico – “Ai Ai”

Nayt – “Prima che”

Bambole di pezza – “Resta con me”

Leo Gassmann – “Naturale”

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”

Michele Bravi – “Prima o poi”

Ditonellapiaga – “Che fastidio”

Chiello – “Ti penso sempre”

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore (chi ha vinto) del Festival di Sanremo 2026, ma dove vedere o rivedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.