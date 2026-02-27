Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso durante la quarta serata del Festival

Quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso stasera, 27 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con gli Stadio nel corso della serata come nono. Indicativamente intorno alle ore 21,50. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della quarta serata del Festival di Sanremo 2026:

Elettra Lamborghini con Las Ketchup “Aserejé”

Eddie Brock con Fabrizio Moro “Portami via”

Mara Sattei con Mecna “L’ultimo bacio”

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko “Ti lascio una canzone”

Levante con Gaia “I maschi”

Malika Ayane con Claudio Santamaria “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena “Occhi di gatto”

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso “Su di noi”

Tommaso Paradiso con Stadio “L’ultima luna”

Michele Bravi con Fiorella Mannoia “Domani è un altro giorno”

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band “Vita”

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas “Il mondo”

Fulminacci con Francesca Fagnani “Parole Parole”

LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo “Andamento lento”

Raf con The Kolors “The riddle”

J-Ax con Ligera County Fam “E la vita, la vita”

Ditonellapiaga con TonyPitony “The lady is a tramp”

Enrico Nigiotti con ALFA “En e Xanax”

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia “Besame Mucho”

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi “Hit the Road Jack”

Francesco Renga con Giusy Ferreri “Ragazzo solo, ragazza sola”

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma “Quello che le donne non dicono”

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci “Baila Morena”

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo“Cinque giorni”

Fedez & Masini con Stjepan Hauser “Meravigliosa Creatura”

Ermal Meta con Dardust “Golden Hour”

Nayt con Joan Thiele “La canzone dell’amore perduto”

Luchè con Gianluca Grignani “Falco a metà”

Chiello con maestro Saverio Cigarini “Mi sono innamorato di te“

Leo Gassmann con Aiello “Era già tutto previsto”

Streaming e tv

Abbiamo visto quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Ma come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2026? Arrivati all’inizio della kermesse, dobbiamo dire che è veramente complicato riuscire a trovare qualche biglietto disponibile per una delle cinque serate del Festival, fino alla finale del 28 febbraio. Il teatro Ariston d’altronde non è grandissimo e la sua capienza è ulteriormente limitata dall’imponente scenografia. Inoltre le prime file sono riservate a esponenti della politica e personaggi vip e della televisione, che spesso vediamo inquadrati durante le dirette su Rai 1. Il secondo settore e il settore unico saranno invece parzialmente messi a disposizione del pubblico.