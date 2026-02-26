Sanremo 2026, la scaletta della terza serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in programma oggi – giovedì 26 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo la seconda metà delle canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Ma vediamo insieme la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2026 – secondo la scaletta – saranno presentate l’altra metà delle canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. Eccole:

Arisa

Eddie Brock

Francesco Renga

Leo Gassmann

Luché

Malika Ayane

Mara Sattei

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Raf

Sayf

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Serena Brancale

Tredici Pietro

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026? Eccolo:

MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE

LEO GASSMANN

MALIKA AYANE

SAL DA VINCI

TREDICI PIETRO

RAF

FRANCESCO RENGA

EDDIE BROCK

SERENA BRANCALE

SAMURAI JAY

ARISA

MICHELE BRAVI

LUCHÈ

MARA SATTEI

SAYF

Sanremo 2026, scaletta: gli ospiti della terza serata

La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026 prevede anche alcuni ospiti come “Lapo”, Irina Shayk, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e Mogol che riceverà un premio alla carriera. Sul Suzuki Stage The Kolors; sulla Nave Costa Max Pezzali.

Streaming e tv

Dove vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? La puntata, come detto, andrà in onda oggi – giovedì 26 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.