Ultimo aggiornamento ore 18:27
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in programma oggi – giovedì 26 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo la seconda metà delle canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Ma vediamo insieme la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2026 – secondo la scaletta – saranno presentate l’altra metà delle canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. Eccole:

  • Arisa
  • Eddie Brock
  • Francesco Renga
  • Leo Gassmann
  • Luché
  • Malika Ayane
  • Mara Sattei
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Michele Bravi
  • Raf
  • Sayf
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  • Serena Brancale
  • Tredici Pietro

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026? Eccolo:

  • MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE
  • LEO GASSMANN
  • MALIKA AYANE
  • SAL DA VINCI
  • TREDICI PIETRO
  • RAF
  • FRANCESCO RENGA
  • EDDIE BROCK
  • SERENA BRANCALE
  • SAMURAI JAY
  • ARISA
  • MICHELE BRAVI
  • LUCHÈ
  • MARA SATTEI
  • SAYF

Sanremo 2026, scaletta: gli ospiti della terza serata

La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026 prevede anche alcuni ospiti come “Lapo”, Irina Shayk, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e Mogol che riceverà un premio alla carriera. Sul Suzuki Stage The Kolors; sulla Nave Costa Max Pezzali.

Streaming e tv

Dove vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? La puntata, come detto, andrà in onda oggi – giovedì 26 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
