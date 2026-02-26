Sanremo 2026, il regolamento della terza serata: chi vota oggi

Qual è il regolamento della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera? Interpretazione-esecuzione delle altre 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi altri 15 Artisti in gara nella categoria Campioni. Le canzoni/Artisti verranno votate da: (i) il pubblico attraverso il Televoto e (ii) la Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato della votazione in Serata verrà stilata una classifica di Serata delle 15 canzoni/Artisti. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata, senza ordine di piazzamento.

Interpretazione-esecuzione delle altre due canzoni in gara da parte dei rispettivi Artisti in gara nella categoria Nuove Proposte. Le 2 canzoni/Artisti saranno votate da: (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (iii), la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. La canzone/Artista più votata accederà alla Quarta Serata.

Streaming e tv

Abbiamo visto il regolamento della terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.