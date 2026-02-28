Sanremo 2026, il regolamento della serata finale: chi vota oggi

Qual è il regolamento della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera? Interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti in gara nella categoria Campioni. Le canzoni/Artisti saranno votate da: (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (iii) la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione così ripartito: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%.

Il risultato di questa votazione sarà sommato al risultato delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, al fine di determinare una media percentuale delle votazioni e determinare quindi una classifica delle 30 canzoni/Artisti in gara. Le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento. Riproposizione – attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio video – delle canzoni (o parte di esse) degli Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica generale. Al termine si procederà a una nuova votazione delle 5 canzoni/Artisti da parte de: (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (iii) la Giuria delle Radio.

I tre sistemi di votazione avranno sempre un peso percentuale sul risultato di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata), così come risultante nella classifica generale precedentemente stilata in Serata, al fine di determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni/Artisti e quindi una classifica finale delle suddette 5 canzoni/Artisti. La canzone/Artista nella prima posizione in questa classifica finale verrà proclamata vincitrice della categoria Campioni e dunque canzone/Artista Vincitrice di SANREMO 2026. Verranno proclamate anche le canzoni/Artisti classificatesi seconda, terza, quarta e quinta.

Streaming e tv

