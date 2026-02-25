Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:11
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, l’abito di Patty Pravo per la seconda serata del Festival: look e stilista

Immagine di copertina
Patty Pravo. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, l’abito di Patty Pravo per la seconda serata del Festival: look e stilista

Qual è l’abito di Patty Pravo per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026:

Patty Pravo (Credit: AGF)
Patty Pravo (Credit: AGF)
TUTTI GLI ABITI

Lo stilista degli abiti di Patty Pravo

Qual è lo stilista di Patty Pravo per il Festival di Sanremo 2026? La cantante sarà vestita da Simone Folco, suo assistente personale, stylist e couturier.

Streaming e tv

Abbiamo visto l’abito di Patty Pravo per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
TV / Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 27 febbraio
TV / Sanremo 2026, a che ora inizia la quarta serata del Festival: orario
Ricerca