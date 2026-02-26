Sanremo 2026, le pagelle della terza serata del Festival

Terza serata del Festival di Sanremo 2026. Questa sera abbiamo ascoltato la seconda metà delle canzoni in gara. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi.

Maria Antonietta & Colombre 7,5 – Si divertono sinceramente e si vede. I loro sorrisi sono contagiosi. Gli Albano e Romina di questo Festival, o se preferite i Coma_Cose, o i Ricchi e Poveri. Insomma, quella roba lì. Una delle scoperte di questa edizione, per un brano pop delizioso che affronta un tema per nulla banale come la salute mentale.

Leo Gassmann 5,5 – Nel 2023 aveva portato un brano molto più forte, Terzo cuore. Quest’anno la sensazione per lui è di un passo indietro, nonostante tenti di mettercela tutta con la forza della sua interpretazione. Un pezzo che va via leggero senza lasciare il segno, con un sentore di già sentito, per non dire vecchio. Peccato perché il ragazzo è in gamba, come ha dimostrato anche nelle vesti di attore. D’altronde buon sangue non mente.

Malika Ayane 7+ – Questa sera osa anche nel look: l’animale notturno di cui parla il brano è lei, in versione giaguarona. Un up-tempo che cresce con il passare dei giorni e la porta a sperimentare nuovi generi, verso il funk, conquistando il palco con la sua solita eleganza e riconoscibilissima vocalità. Spensierata, sa che non ha nulla da dover dimostrare e si diverte di gusto.

Sal Da Vinci 8 – Abbiamo già detto che sarà per i prossimi decenni la colonna sonora ufficiale di tutti i matrimoni, serenate e gender reveal in terra partenopea e sui relativi profili social. Ci aggiungiamo anche battesimi, comunioni e cresime. Ma al tempo stesso siamo convinti che non bisogna avere la puzza sotto il naso da snob. È uno dei pochi veri tormentoni di questa edizione, con il ritornello che entra in testa e non esce più. E c’è anche il ballettino paraculo per TikTok. L’Ariston esplode in un boato da stadio e lui si commuove. Orgogliosamente nazionalpopolare. È l’unico che può seriamente contendere la vittoria finale al duo Masini-Fedez.

Tredici Pietro 6,5 – Uno dei brani che cresce di più con gli ascolti, scritto bene, un bel groove e un ritornello orecchiabile. La sua performance migliora rispetto alla prima serata ma ci sembra ancora troppo acerba per cotanto palco, con il giovane Pietro Morandi che finisce quasi per sgolarsi. La stoffa comunque c’è e siamo sicuri che il ragazzo si farà, per cui sufficienza piena.

Raf 6 – Una versione molta classica per un artista che ha nel suo repertorio autentici evergreen intergenerazionali. Un racconto autobiografico scritto insieme al figlio e ispirato alle sue nozze. La canzone fa solo intravedere la consueta impronta di Raf, ma senza l’energia dei tempi migliori: sembra uscita da un Sanremo di trent’anni fa, quando avrebbe spaccato.

Francesco Renga 5,5 – Per il Festival di Sanremo del 2006 sarebbe stato perfetto, ma nel frattempo sono passati 20 anni. Il titolo è Il meglio di me, ma noi siamo abbastanza sicuri che in carriera abbia cantato cose migliori (vedi Angelo). Ma anche di peggio, e quindi ci accontentiamo.

Eddie Brock 4,5 – Se Non è mica te, il brano che lo ha reso virale sui social, era un piccolo gioiellino, questa Avvoltoi ha decisamente una marcia in meno. E soprattutto il giovane Edoardo appare ancora molto acerbo vocalmente. La distanza tra i trend di TikTok e il palco più importante della musica italiana è abissale.

Serena Brancale 8 – Non può non emozionare questa poesia dedicata alla mamma che non c’è più, con sua sorella a dirigere l’orchestra. “So che sei ancora qui con me”. Un pezzo che non arriva subito, ma con quella voce l’artista pugliese potrebbe cantare anche il bugiardino dell’Oki. Si inerpica tra le note più ardite con naturalezza disarmante. La gavetta paga. Chiuderà molto in alto in classifica.

Samurai Jay 5 – Vuole essere il Bad Bunny de noartri, ma sinceramente ne deve ancora mangiare di biscottini. Comunque porta una ventata di sana leggerezza, che ci proietta con la mente sulla spiaggia a sorseggiare un mojito. Sonorità sudamericane, reggaeton e un uso eccessivo dell’autotune. Not my cup of tea.

Arisa 7+ – La voce più bella di questo Festival. Un diapason. Echi disneyani per una canzone che sarebbe perfetta come colonna sonora di un cartone animato. Ma siamo al Festival di Sanremo e allora questa Magica favola manca di quel guizzo per fare il salto di qualità decisivo.

Michele Bravi 5 – Un pezzo che suona ormai fuori tempo massimo, ampolloso, nonostante la sua indiscussa capacità di stare sul palco. In più non sono mancate alcune indecisioni nella voce. Insomma, non ci siamo. E ci dispiace.

Luché 6- – Il brano è scritto e prodotto bene, ma il rapper napoletano sembra quasi snaturarsi, abbandonando ciò che lui sa fare benissimo, per provare a conquistare il pubblico nazionalpopolare del Festival. Così finisce però per annacquarsi e non incidere.

Mara Sattei 6 – Nella lista dei brani polverosi si iscrive a pieno titolo la sua Le cose che non sai di me. Sei pieno per la sua interpretazione che valorizza una bella canzone sanremese d’antan.

Sayf 7,5 – Autentica rivelazione di Sanremo 2026, è uno dei pezzi migliori di questa edizione, non a caso tra i più streammati su Spotify. Un cucciolino da preservare. Ritornello martellante e strofe frutto di un’ottima penna: “L’Emilia che si allaga / Se ci armate, noi non partiamo” e molte altre immagini. Dicesi ipotiposi (facciamo fruttare questa laurea in Lettere). Peccato per qualche imprecisione all’inizio dell’interpretazione: l’emozione a volte gioca brutti scherzi.

Gli altri – La gara dei Giovani è vinta, come da pronostico, dal già Amico di Maria De Filippi Nicolò Filippucci. Faccino da bravo ragazzo, bella presenza e voce pulita, ha le carte in regola (così come Angelica Bove) per tornare nei prossimi anni direttamente tra i Big. Ubaldo Pantani in versione Lapo (e non solo) ci regala le prime risate di cuore di questo Festival, ma d’altronde non scopriamo oggi la sua brillante ironia: irresistibile. Giulio Rapetti Mogol, ti si vuole tanto bene: solo 10 per il maestro. Che distanza abissale ci separa, purtroppo, da quei capolavori. Di interpreti come Eros Ramazzotti ne nasce uno ogni trent’anni, o forse anche meno (emozioni nel duetto de L’Aurora con Alicia Keys). Alla voce “bella che non balla” dopo stasera ci sarà il nome di Irina: Carlo, ma perché?