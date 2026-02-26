Icona app
TV

Sanremo 2026, le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival

di Angelo Ruggeri
Sanremo 2026, le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival

La seconda serata di Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente quel momento dell’anno in cui capisci che la moda può essere tutto: poesia, delirio, intuizione geniale o outfit da “occasioni mancate”. Al Teatro Ariston l’eleganza convive con l’improvvisazione, il couture con il cosplay emotivo, il minimal con il “ho messo tutto quello che avevo in valigia”. È una passerella schizofrenica, sì. Ma nel senso migliore (e peggiore) del termine. E la verità è una sola: a Sanremo la moda non annoia mai. A volte confonde, certo. Ma mai è banale. Ecco chi ha brillato davvero, chi ha esagerato senza convinzione, chi ha camminato sul filo del “quasi” e chi è rimasto parcheggiato nel limbo del “carino, ma…”.

Laura Pausini: cristalli sì, magia no
Apre la serata Laura Pausini con un completo pantalone e napoleon jacket ricoperta di cristalli neri firmata Giorgio Armani. Molta luce, molta costruzione, moltissimo impegno. Il problema? Non buca lo schermo. È uno di quei look che sulla carta sono perfetti, ma in tv si perdono. Anche il cappotto di velluto ricamato è tecnicamente impeccabile, ma su di lei l’effetto “vestaglia deluxe” è sempre in agguato. Scenografia: 10. Emozione: rimandata. Voto: 5.

Achille Lauro: spettacolo, ma con classe
Achille Lauro è l’unico che sembra aver capito che la moda può essere show senza diventare carnevale. Smoking total white Dolce & Gabbana, gilet scultoreo con maxi fiocco, diamanti e rubini al collo. Teatrale? Sì. Eccessivo? No. Iconico? Assolutamente. È un look costruito, studiato, pensato per l’Ariston. E funziona. Fuoriclasse. Voto: 8.

Patty Pravo: Scala vibes
Patty Pravo sceglie velluto rosso, strascico e ballerine a punta. Ma sembra più pronta per la Prima della Scala che per una serata pop. Il velluto a maniche lunghe appesantisce, lo styling non alleggerisce. Imponente, sì. Ma fuori mood. Voto: 6.

I corretti, i pacati, i “senza sussulti”
Gianluca Gazzoli debutta in smoking nero (velluto included) by Emporio Armani. Elegante, ordinato, zero colpi di scena. Voto: 7.
Carlo Conti resta fedele al suo total black firmato Stefano Ricci. Monopetto, pulizia, controllo. Nessuna sorpresa, ma impeccabile. Voto: 7.

Pilar Fogliati: da “meh” a wow
Prima uscita: monospalla melanzana in taffetà Giorgio Armani Privé. Ambizioso, ma non memorabile. Voto: 6. Seconda uscita: nero cut-out, silhouette scolpita, presenza scenica finalmente centrata. Boom. Voto: 8. Glow up in diretta tv.

Leather-core boys
LDA e Aka 7even insistono su trench e bomber color cioccolato. Dopo i blouson gemelli della prima serata, l’effetto coordinato sfocia nel “too much”. Voto: 6.
Enrico Nigiotti: total black casual e man bun divisivo. Non conquista. Voto: 5.
Tommaso Paradiso ancora in Emporio Armani total black. Sarebbe promosso… se non fosse per quella t-shirt che spunta come un flashback 2012. Voto: 5½.

Elettra, Ermal e l’editoriale che quasi funziona
Elettra Lamborghini sceglie couture silver trasparente firmato Tony Ward. Spalline scultoree, maxi scollatura, strascico. Troppe idee? Forse. Ma il colore su di lei è una bomba. Un look che vuole dire tutto insieme: sensualità, potere, couture, Instagram. Il risultato è forte ma non del tutto armonico. Voto: 6.
Ermal Meta in total look custom Trussardi: denim floccato, camicia coordinata, cappotto chevron con collo in nappa. Boho chic studiato, un filo troppo editoriale per l’Ariston. È uno di quei look che funzionano perfettamente in uno shooting moda, meno in una serata nazionalpopolare. Però lui lo regge con naturalezza. E questo fa la differenza. Voto: 7.

Levante e il tubino da standing ovation
Il tubino acquamarina di Levante, firmato Giorgio Armani, è mozzafiato. Cristalli sul bordo, silhouette scolpita, presenza magnetica. Sì, forse un filo troppo strizzato in vita. Ma quando un abito sta così bene, si perdona tutto. È uno di quei momenti in cui la moda diventa immediatamente iconica, senza bisogno di effetti speciali. Pulizia, eleganza, femminilità consapevole. Voto: 8.

Le Bambole di Pezza: attitude over everything
Le Bambole di Pezza giocano con abiti maschili e vincono tutto. Martina in frac oversize è rock senza sforzo. Capelli tirati all’indietro con il gel, sguardo deciso, attitudine naturale. Qui non è solo una questione di styling, ma di presenza. L’estetica androgina funziona perché è coerente con il loro mondo. Nessuna forzatura, nessun travestimento. Solo identità. Cool, coerenti, fortissime. Voto: 9.

I divisivi: tra emo e western drama
Chiello: pantaloni di pelle bassissimi, camicia bordeaux a righe, giubbotto con collo di pelliccia. L’effetto rocker consumato c’è, ma sembra più pronto per un raduno emo che per il palco più televisivo d’Italia. Voto: 6-.
J-Ax insiste col mood cowboy pistolero: cappello, bolo tie, completo nero con decori bianchi. Un concept chiaro, ma l’impatto visivo è più confusione che stile. Difficile da metabolizzare.
Capitolo Fedez & Marco Masini: camicia di pelle nera volutamente dura e dark per lui, total black casual rassicurante per Masini. Non brillano, non convincono, ma nemmeno disturbano. Restano in una zona neutra che non lascia traccia. Voti sospesi. Entusiasmo pure.

Ditonellapiaga & Dargen: troppo, troppo?
Ditonellapiaga punta ancora sull’estetica Barbiecore: bustier body nero con fianchi scolpiti, coprispalle rosa, silhouette modellata al millimetro. Molto doll, pochissimo rock. È un look che divide: scenografico, costruito, ma resta in bilico tra concept forte e caricatura. Voto: 5.
Dargen D’Amico porta sul palco una cappa patchwork firmata Mordecai, pantaloni jacquard ispirazione Kashmir, gilet kimono rosso imbottito con motivi araldici ricamati a mano, camicia in seta double e gli immancabili occhiali a mascherina. Visionario, teatrale, nomade, couture, Asia, Marocco, arti marziali: tutto insieme. Forse troppo insieme. È indiscutibilmente Dargen. Ma l’Ariston chiede sintesi, non solo stratificazione. Voto: 5.

Angelo Ruggeri
Classe 1989, Angelo Ruggeri è un editor freelance. Nella sua carriera, ha collaborato (e collabora) come fashion editor e editor-at-large per testate nazionali quali D-La Repubblica, GQ Italia, MF Fashion, MFF-Magazine For Fashion, Esquire Italia, Fashion For Men Magazine, Elle Italia, Rolling Stone Italia, Hub Style, Soldoutservice, Interni e Il Giornale. È il fashion news director di Personne, magazine indipendente, conosciuto a livello internazionale. È communication and marketing advisor per White Show Milano e per diversi marchi internazionali, specializzati in moda e design.
Ricerca