TV

Sanremo 2026: gli ospiti della terza serata del Festival

di Antonio Scali
Sanremo 2026: gli ospiti della terza serata del Festival

Quali sono gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera – giovedì 26 febbraio – su Rai 1? Nel corso della serata, condotta da Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk, vedremo Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e Mogol che riceverà un premio alla carriera. Sul Suzuki Stage The Kolors; sulla Nave Costa Max Pezzali.

Quante puntate

Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

  • Prima puntata: martedì 24 febbraio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: mercoledì 25 febbraio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: giovedì 26 febbraio 2026 OGGI
  • Quarta puntata: venerdì 27 febbraio 2026
  • Quinta puntata: sabato 28 febbraio 2026

Abbiamo visto gli ospiti del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
