Sanremo 2026: gli ospiti della quarta serata del Festival
Quali sono gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera – venerdì 27 febbraio – su Rai 1? Nel corso della serata, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, vedremo Bianca Balti, Caterina Caselli, Vincenzo Schettini, Francesco Gabbani (Suzuki Stage), Max Pezzali (Nave Costa). Poi tantissimi altri artisti che si esibiranno con i cantanti in gara. Chi? Ecco l’elenco completo:
- Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma
- Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena
- Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan
- Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso
- Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony
- Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro
- Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup
- Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa
- Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust
- Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser
- Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri
- Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani
- J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam
- Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo
- Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello
- Levante, ‘I maschi’ con Gaia
- Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani
- Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro al cuore’ con Claudio Santamaria
- Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna
- Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas
- Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia
- Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele
- Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko
- Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors
- Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo
- Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci
- Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi
- Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia
- Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio
- Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band
Quante puntate
Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:
- Prima puntata: martedì 24 febbraio 2026 TRASMESSA
- Seconda puntata: mercoledì 25 febbraio 2026 TRASMESSA
- Terza puntata: giovedì 26 febbraio 2026 TRASMESSA
- Quarta puntata: venerdì 27 febbraio 2026 OGGI
- Quinta puntata: sabato 28 febbraio 2026
Abbiamo visto gli ospiti del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.