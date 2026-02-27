Sanremo 2026: gli ospiti della quarta serata del Festival

Quali sono gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera – venerdì 27 febbraio – su Rai 1? Nel corso della serata, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, vedremo Bianca Balti, Caterina Caselli, Vincenzo Schettini, Francesco Gabbani (Suzuki Stage), Max Pezzali (Nave Costa). Poi tantissimi altri artisti che si esibiranno con i cantanti in gara. Chi? Ecco l’elenco completo:

Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma

Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena

Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan

Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso

Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony

Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro

Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup

Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa

Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust

Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser

Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri

Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani

J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam

Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo

Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello

Levante, ‘I maschi’ con Gaia

Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani

Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro al cuore’ con Claudio Santamaria

Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna

Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas

Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia

Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele

Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko

Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors

Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo

Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci

Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi

Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia

Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio

Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band

Quante puntate

Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 24 febbraio 2026 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 25 febbraio 2026 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 26 febbraio 2026 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 27 febbraio 2026 OGGI

Quinta puntata: sabato 28 febbraio 2026

Abbiamo visto gli ospiti del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.