TV

Sanremo 2026, l’abito di Malika Ayane per la terza serata del Festival: look e stilista

Immagine di copertina
Malika Ayane. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Qual è l’abito di Malika Ayane per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026:

Malika Ayane (Credit: AGF)
TUTTI GLI ABITI

Lo stilista degli abiti di Malika Ayane

Qual è lo stilista di Malika Ayane per il Festival di Sanremo 2026? La cantante, secondo le anticipazioni, sarà seguita da Rebecca Baglini, founder & executive creative director di StyledByMe.

Streaming e tv

Abbiamo visto l’abito di Malika Ayane per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Ricerca